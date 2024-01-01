Зеленський назвав путіна довбо**бом.





Про це інформує Цензор.НЕТ.



У себе в мікроблозі Х Зеленський опублікував відео на якому Путін під час сьогоднішнього виступу закликав провести так звану "високотехнологічну дуель". Путін запропонував Заходу розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету "Орєшнік".



Зеленський назвав Путіна довбо**обом



"Люди гинуть, а йому "цікаво"... довбо#об", - прокоментував слова Путіна Зеленський.



Слідом за Зеленським керівник ОП Андрій Єрмак назвав Путіна "старим, божевільним кретином".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна довбо**бом.Про це інформує Цензор.НЕТ.У себе в мікроблозі Х Зеленський опублікував відео на якому Путін під час сьогоднішнього виступу закликав провести так звану "високотехнологічну дуель". Путін запропонував Заходу розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету "Орєшнік".Зеленський назвав Путіна довбо**обом"Люди гинуть, а йому "цікаво"... довбо#об", - прокоментував слова Путіна Зеленський.Слідом за Зеленським керівник ОП Андрій Єрмак назвав Путіна "старим, божевільним кретином".

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