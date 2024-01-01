Зеленський назвав путіна довбо**бом.
19 грудень, 23:19
Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна довбо**бом.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У себе в мікроблозі Х Зеленський опублікував відео на якому Путін під час сьогоднішнього виступу закликав провести так звану "високотехнологічну дуель". Путін запропонував Заходу розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету "Орєшнік".
Зеленський назвав Путіна довбо**обом
"Люди гинуть, а йому "цікаво"... довбо#об", - прокоментував слова Путіна Зеленський.
Слідом за Зеленським керівник ОП Андрій Єрмак назвав Путіна "старим, божевільним кретином".
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Про це інформує Цензор.НЕТ.
У себе в мікроблозі Х Зеленський опублікував відео на якому Путін під час сьогоднішнього виступу закликав провести так звану "високотехнологічну дуель". Путін запропонував Заходу розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету "Орєшнік".
Зеленський назвав Путіна довбо**обом
"Люди гинуть, а йому "цікаво"... довбо#об", - прокоментував слова Путіна Зеленський.
Слідом за Зеленським керівник ОП Андрій Єрмак назвав Путіна "старим, божевільним кретином".
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