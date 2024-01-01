Чи будуть виключати світло на Волині 20 грудня





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.



Слідкуйте за оновленнями - ситуація в енергосистемі динамічна та може змінюватись протягом дня.



Дізнатися про всю інформацію стосовно відключень електропостачання можна за ПОСИЛАННЯМ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю 20 грудня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.Слідкуйте за оновленнями - ситуація в енергосистемі динамічна та може змінюватись протягом дня.Дізнатися про всю інформацію стосовно відключень електропостачання можна за

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