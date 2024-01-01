Чи будуть виключати світло на Волині 20 грудня

Чи будуть виключати світло на Волині 20 грудня
У п’ятницю 20 грудня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.

Слідкуйте за оновленнями - ситуація в енергосистемі динамічна та може змінюватись протягом дня.

Дізнатися про всю інформацію стосовно відключень електропостачання можна за ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: Волиньобленерго, Волинь, електропостачання
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