Чи будуть виключати світло на Волині 20 грудня
Сьогодні, 21:57
У п’ятницю 20 грудня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.
Слідкуйте за оновленнями - ситуація в енергосистемі динамічна та може змінюватись протягом дня.
Дізнатися про всю інформацію стосовно відключень електропостачання можна за ПОСИЛАННЯМ.
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.
Слідкуйте за оновленнями - ситуація в енергосистемі динамічна та може змінюватись протягом дня.
Дізнатися про всю інформацію стосовно відключень електропостачання можна за ПОСИЛАННЯМ.
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