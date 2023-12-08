У «Дії» перестали працювати 27 послуг
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Через оновлення державних реєстрів Міністерства юстиції в мобільному додатку Дія тимчасово не працює частина сервісів.
Про час відновлення роботи поки що не відомо. Про нього обіцяють сповістити додатково. Про це повідомила пресслужба застосунку в четвер, 19 грудня, - пише "Кореспондент".
Зазначається, що технічні роботи проводять Національні інформаційні системи.
Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють:
Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП
Витяг з ЄДР
Реєстрація ТОВ
Перехід ТОВ на модельний статут
Будівельні послуги
Бронювання працівників
Перереєстрація авто
Шлюб онлайн
Актові записи
Будівельні послуги
Реєстрація права власності на майно
Інформаційна довідка з ДРРП
Кредити ВПО
Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
Допомога при усиновленні дитини
Допомога на дитину одинокій матері або батьку
Будівельні послуги
єОселя
Повідомлення про пошкоджене/знищене майно
єВідновлення
єВідновлення для бізнесу
Повідомлення про ремонтні роботи
Бронювання за сертифікатом
Міжнародний реєстр збитків
Заява про шлюб
Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС
У пресслужбі Дії зазначили, що фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше.
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Про час відновлення роботи поки що не відомо. Про нього обіцяють сповістити додатково. Про це повідомила пресслужба застосунку в четвер, 19 грудня, - пише "Кореспондент".
Зазначається, що технічні роботи проводять Національні інформаційні системи.
Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють:
Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП
Витяг з ЄДР
Реєстрація ТОВ
Перехід ТОВ на модельний статут
Будівельні послуги
Бронювання працівників
Перереєстрація авто
Шлюб онлайн
Актові записи
Будівельні послуги
Реєстрація права власності на майно
Інформаційна довідка з ДРРП
Кредити ВПО
Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
Допомога при усиновленні дитини
Допомога на дитину одинокій матері або батьку
Будівельні послуги
єОселя
Повідомлення про пошкоджене/знищене майно
єВідновлення
єВідновлення для бізнесу
Повідомлення про ремонтні роботи
Бронювання за сертифікатом
Міжнародний реєстр збитків
Заява про шлюб
Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС
У пресслужбі Дії зазначили, що фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше.
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