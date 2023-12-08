У «Дії» перестали працювати 27 послуг

У «Дії» перестали працювати 27 послуг
Через оновлення державних реєстрів Міністерства юстиції в мобільному додатку Дія тимчасово не працює частина сервісів.

Про час відновлення роботи поки що не відомо. Про нього обіцяють сповістити додатково. Про це повідомила пресслужба застосунку в четвер, 19 грудня, - пише "Кореспондент".

Зазначається, що технічні роботи проводять Національні інформаційні системи.

Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють:

Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП
Витяг з ЄДР
Реєстрація ТОВ
Перехід ТОВ на модельний статут
Будівельні послуги
Бронювання працівників
Перереєстрація авто
Шлюб онлайн
Актові записи
Будівельні послуги
Реєстрація права власності на майно
Інформаційна довідка з ДРРП
Кредити ВПО
Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
Допомога при усиновленні дитини
Допомога на дитину одинокій матері або батьку
Будівельні послуги
єОселя
Повідомлення про пошкоджене/знищене майно
єВідновлення
єВідновлення для бізнесу
Повідомлення про ремонтні роботи
Бронювання за сертифікатом
Міжнародний реєстр збитків
Заява про шлюб
Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС

У пресслужбі Дії зазначили, що фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Дія, збій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Дії» перестали працювати 27 послуг
Сьогодні, 03:41
«Старий Луцьк-Університет» переміг «Кривбас»
Сьогодні, 01:15
20 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський назвав путіна довбо**бом.
19 грудень, 23:19
Не надав перевагу: у Луцьку зіткнулися Peugeot і Skoda. ФОТО
19 грудень, 22:38
Схожі новини
У «Дії» з'явилася нова послуга У «Дії» з'явилася нова послуга
26 червень, 23:16
У «Дії» з'являться ще 4 документи У «Дії» з'являться ще 4 документи
25 червень, 03:41
У Дії з'явиться посвідчення ветерана У Дії з'явиться посвідчення ветерана
14 травень, 03:42
У «Дії» може з'явитися аналог військового квитка У «Дії» може з'явитися аналог військового квитка
08 грудень, 2023, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Дії» перестали працювати 27 послуг
Сьогодні, 03:41
 0
«Старий Луцьк-Університет» переміг «Кривбас»
Сьогодні, 01:15
 0
20 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський назвав путіна довбо**бом.
19 грудень, 23:19
 0
Не надав перевагу: у Луцьку зіткнулися Peugeot і Skoda. ФОТО
19 грудень, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8