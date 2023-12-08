У «Дії» перестали працювати 27 послуг





Про час відновлення роботи поки що не відомо. Про нього обіцяють сповістити додатково. Про це повідомила пресслужба застосунку в четвер, 19 грудня, - пише



Зазначається, що технічні роботи проводять Національні інформаційні системи.



Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють:



Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП

Витяг з ЄДР

Реєстрація ТОВ

Перехід ТОВ на модельний статут

Будівельні послуги

Бронювання працівників

Перереєстрація авто

Шлюб онлайн

Актові записи

Будівельні послуги

Реєстрація права власності на майно

Інформаційна довідка з ДРРП

Кредити ВПО

Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною

Допомога при усиновленні дитини

Допомога на дитину одинокій матері або батьку

Будівельні послуги

єОселя

Повідомлення про пошкоджене/знищене майно

єВідновлення

єВідновлення для бізнесу

Повідомлення про ремонтні роботи

Бронювання за сертифікатом

Міжнародний реєстр збитків

Заява про шлюб

Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС



У пресслужбі Дії зазначили, що фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше.

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