Віцепрем'єрка заявила про найбільшу кібератаку на державні реєстри України

Ольга Стефанішина повідомила про здійснення наймасштабнішої цілеспрямованої кібератаки на дані єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції її відомства.



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За словами урядовиці, росіяни намагалися порушити роботу критичної інфраструктури держави. Спеціалісти наразі працюють над поетапним відновленням доступу до реєстрів.



В першу чергу повертатимуть нормальну роботу Державного реєстру актів цивільного стану, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також Державного реєстру прав на нерухоме майно. Термін - орієнтовно до 2 тижнів.



Упродовж дня у п'ятницю Стефанішина обіцяє повідомити про особливості надання послуг громадянам. Після завершення робіт буде проведено аналіз для посилення захисту від таких втручань у майбутньому.



Міністерка стверджує, що ворог використовує ситуацію для того, щоб посіяти паніку серед громадян України в межах держави та закордоном.



Водночас російські хакери оприлюднили заяву, що отримали доступ до понад 1 мільярда рядків даних Міністерства юстиції України та нібито знищили інформацію включно з резервними даними на серверах у Польщі.



Раніше Мін'юст повідомив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиціїповідомила про здійснення наймасштабнішої цілеспрямованої кібератаки на дані єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції її відомства.Про це пише LB.ua За словами урядовиці, росіяни намагалися порушити роботу критичної інфраструктури держави. Спеціалісти наразі працюють над поетапним відновленням доступу до реєстрів.В першу чергу повертатимуть нормальну роботу Державного реєстру актів цивільного стану, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також Державного реєстру прав на нерухоме майно. Термін - орієнтовно до 2 тижнів.Упродовж дня у п'ятницю Стефанішина обіцяє повідомити про особливості надання послуг громадянам. Після завершення робіт буде проведено аналіз для посилення захисту від таких втручань у майбутньому.Міністерка стверджує, що ворог використовує ситуацію для того, щоб посіяти паніку серед громадян України в межах держави та закордоном.Водночас російські хакери оприлюднили заяву, що отримали доступ до понад 1 мільярда рядків даних Міністерства юстиції України та нібито знищили інформацію включно з резервними даними на серверах у Польщі.Раніше Мін'юст повідомив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури.

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