Віцепрем'єрка заявила про найбільшу кібератаку на державні реєстри України
Сьогодні, 09:05
Віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила про здійснення наймасштабнішої цілеспрямованої кібератаки на дані єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції її відомства.
Про це пише LB.ua.
За словами урядовиці, росіяни намагалися порушити роботу критичної інфраструктури держави. Спеціалісти наразі працюють над поетапним відновленням доступу до реєстрів.
В першу чергу повертатимуть нормальну роботу Державного реєстру актів цивільного стану, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також Державного реєстру прав на нерухоме майно. Термін - орієнтовно до 2 тижнів.
Упродовж дня у п'ятницю Стефанішина обіцяє повідомити про особливості надання послуг громадянам. Після завершення робіт буде проведено аналіз для посилення захисту від таких втручань у майбутньому.
Міністерка стверджує, що ворог використовує ситуацію для того, щоб посіяти паніку серед громадян України в межах держави та закордоном.
Водночас російські хакери оприлюднили заяву, що отримали доступ до понад 1 мільярда рядків даних Міністерства юстиції України та нібито знищили інформацію включно з резервними даними на серверах у Польщі.
Раніше Мін'юст повідомив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури.
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Про це пише LB.ua.
За словами урядовиці, росіяни намагалися порушити роботу критичної інфраструктури держави. Спеціалісти наразі працюють над поетапним відновленням доступу до реєстрів.
В першу чергу повертатимуть нормальну роботу Державного реєстру актів цивільного стану, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також Державного реєстру прав на нерухоме майно. Термін - орієнтовно до 2 тижнів.
Упродовж дня у п'ятницю Стефанішина обіцяє повідомити про особливості надання послуг громадянам. Після завершення робіт буде проведено аналіз для посилення захисту від таких втручань у майбутньому.
Міністерка стверджує, що ворог використовує ситуацію для того, щоб посіяти паніку серед громадян України в межах держави та закордоном.
Водночас російські хакери оприлюднили заяву, що отримали доступ до понад 1 мільярда рядків даних Міністерства юстиції України та нібито знищили інформацію включно з резервними даними на серверах у Польщі.
Раніше Мін'юст повідомив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури.
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