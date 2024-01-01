«Таємний Санта для безпритульних тварин»: волинські активісти збирають корм для собак і котів





Як розповіла Анна Коваль, кожен охочий може привезти чи надіслати поштою корм, ліки, іграшки й теплі речі для підопічних прихистку "Мокрого носика".



Цьогоріч акція "Таємний Санта для безпритульних тварин" триватиме з 19 до 30 грудня, однак небайдужі волиняни почали зносити корм для песиків та котиків значно раніше, зазначила співзасновниця прихистку Анна Коваль.



Сконтактувати з організаторами акції можна за



Серед мешканців прихистку для безпритульних тварин громадської організації "Мокрий носик" — песики Моцарт, Ернест, Богданка, Сімка та Грейс. Провідати тварин разом із дружиною приїхав лучанин Олександр Слепухін.



"Дуже любимо собак, сьогодні ми приїхали як Таємні Санти до песиків, привезли їм смаколики, це вже не вперше ми долучаємось і також ми постійно підтримуємо притулок, приїжджаємо, піклуємося за песиками. Бачиш песиків на вулиці — шкода їх, а тут є прихисток, де за песиками, котиками доглядають. Це мотивує допомагати", —сказав чоловік.



Для того, щоб прогодувати собак, потрібно приблизно 500 кілограмів корму на місяць. Коти з’їдають майже 100 кг. Тож в списках побажань для "Таємного Санти" здебільшого корми та ліки, зазначила Анна Коваль. З її слів, тут у кожної тварини — своя історія.



Періодично приїздить із чоловіком відвідати безпритульних тварин лучанка Юлія Гусаровська. Зі слів жінки, тут завжди потрібна допомога.



"Стараюся дати тваринкам якусь турботу при можливості або допомогти тваринкам на вулиці, і популяризувати стерилізацію, дбайливе ставлення до тваринок, відповідальне заведення домашніх улюбленців. В нас з чоловіком є собачка, їй 2 роки і за ці два роки ми звісно дуже щасливі, але розуміємо, яка це відповідальність", — сказала лучанка.



Пес Блек був домашнім, але коли втратив рухомість задніх лап, став непотрібним господарям. Зараз його доглядають в прихистку. Тварин із такими історіями є чимало, розповів співзасновник ГО "Мокрий носик" Роман Коваль.



"В нас є робота, але через те, що на жаль, ситуація з тваринами така критична, можна сказати, то вирішили іще, окрім роботи, приділяти час тваринам", — зазначив волинянин.



Анна та Роман Коваль заснували громадську організацію "Мокрий носик" у 2022 році. З їхніх слів, за цей час кількість безпритульних тварин у прихистку зросла. Торік тут було 80 тварин, зараз — 120: 60 собак та 60 котів. Допомагають прихистку благодійники та небайдужі волиняни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громадська організація "Мокрий носик" із міста Ківерці Луцького району другий рік поспіль організовує благодійну акцію під назвою "Таємний Санта для безпритульних тварин".Як розповіла Суспільному співзасновниця організації, кожен охочий може привезти чи надіслати поштою корм, ліки, іграшки й теплі речі для підопічних прихистку "Мокрого носика".Цьогоріч акція "Таємний Санта для безпритульних тварин" триватиме з 19 до 30 грудня, однак небайдужі волиняни почали зносити корм для песиків та котиків значно раніше, зазначила співзасновниця прихистку Анна Коваль.Сконтактувати з організаторами акції можна за посиланням Серед мешканців прихистку для безпритульних тварин громадської організації "Мокрий носик" — песики Моцарт, Ернест, Богданка, Сімка та Грейс. Провідати тварин разом із дружиною приїхав лучанин"Дуже любимо собак, сьогодні ми приїхали як Таємні Санти до песиків, привезли їм смаколики, це вже не вперше ми долучаємось і також ми постійно підтримуємо притулок, приїжджаємо, піклуємося за песиками. Бачиш песиків на вулиці — шкода їх, а тут є прихисток, де за песиками, котиками доглядають. Це мотивує допомагати", —сказав чоловік.Для того, щоб прогодувати собак, потрібно приблизно 500 кілограмів корму на місяць. Коти з’їдають майже 100 кг. Тож в списках побажань для "Таємного Санти" здебільшого корми та ліки, зазначила Анна Коваль. З її слів, тут у кожної тварини — своя історія.Періодично приїздить із чоловіком відвідати безпритульних тварин лучанка. Зі слів жінки, тут завжди потрібна допомога."Стараюся дати тваринкам якусь турботу при можливості або допомогти тваринкам на вулиці, і популяризувати стерилізацію, дбайливе ставлення до тваринок, відповідальне заведення домашніх улюбленців. В нас з чоловіком є собачка, їй 2 роки і за ці два роки ми звісно дуже щасливі, але розуміємо, яка це відповідальність", — сказала лучанка.Пес Блек був домашнім, але коли втратив рухомість задніх лап, став непотрібним господарям. Зараз його доглядають в прихистку. Тварин із такими історіями є чимало, розповів співзасновник ГО "Мокрий носик""В нас є робота, але через те, що на жаль, ситуація з тваринами така критична, можна сказати, то вирішили іще, окрім роботи, приділяти час тваринам", — зазначив волинянин.Анна та Роман Коваль заснували громадську організацію "Мокрий носик" у 2022 році. З їхніх слів, за цей час кількість безпритульних тварин у прихистку зросла. Торік тут було 80 тварин, зараз — 120: 60 собак та 60 котів. Допомагають прихистку благодійники та небайдужі волиняни.

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