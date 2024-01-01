Україна повернула тіла ще 503 полеглих оборонців
Сьогодні, 13:25
На підконтрольну уряду України територію повернули тіла 503 полеглих оборонців.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише Громадське.
Серед повернених полеглих:
- 403 — з Донецького напрямку;
- 12 — з Луганського напрямку;
- 57 — із Запорізького напрямку;
Також із моргів на території росії повернули 31 загиблого. Чи є цього разу серед них журналістка Вікторія Рощина, тіло якої вже кілька тижнів не можуть передати родині, попри підтвердження смерті, наразі невідомо.
Тіла загиблих передають представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи, щоб встановити їхні особи.
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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише Громадське.
Серед повернених полеглих:
- 403 — з Донецького напрямку;
- 12 — з Луганського напрямку;
- 57 — із Запорізького напрямку;
Також із моргів на території росії повернули 31 загиблого. Чи є цього разу серед них журналістка Вікторія Рощина, тіло якої вже кілька тижнів не можуть передати родині, попри підтвердження смерті, наразі невідомо.
Тіла загиблих передають представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи, щоб встановити їхні особи.
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