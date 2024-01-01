Україна повернула тіла ще 503 полеглих оборонців





Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише



Серед повернених полеглих:



- 403 — з Донецького напрямку;



- 12 — з Луганського напрямку;



- 57 — із Запорізького напрямку;



Також із моргів на території росії повернули 31 загиблого. Чи є цього разу серед них журналістка Вікторія Рощина, тіло якої вже кілька тижнів не можуть передати родині, попри підтвердження смерті, наразі невідомо.



Тіла загиблих передають представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи, щоб встановити їхні особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На підконтрольну уряду України територію повернули тіла 503 полеглих оборонців.Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише Громадське - 403 — з Донецького напрямку;- 12 — з Луганського напрямку;- 57 — із Запорізького напрямку;Також із моргів на території росії повернули 31 загиблого. Чи є цього разу серед них журналістка, тіло якої вже кілька тижнів не можуть передати родині, попри підтвердження смерті, наразі невідомо.Тіла загиблих передають представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи, щоб встановити їхні особи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію