Україна повернула тіла ще 503 полеглих оборонців

Україна повернула тіла ще 503 полеглих оборонців
На підконтрольну уряду України територію повернули тіла 503 полеглих оборонців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише Громадське.

Серед повернених полеглих:

- 403 — з Донецького напрямку;

- 12 — з Луганського напрямку;

- 57 — із Запорізького напрямку;

Також із моргів на території росії повернули 31 загиблого. Чи є цього разу серед них журналістка Вікторія Рощина, тіло якої вже кілька тижнів не можуть передати родині, попри підтвердження смерті, наразі невідомо.

Тіла загиблих передають представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи, щоб встановити їхні особи.

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Теги: Росія, Україна, війна
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