Луцький ЦНАП змінює графік роботи





Таке рішення ухвалили, зважаючи на велику кількість запитів від мешканців Луцької громади та інших громад, які звертаються до ЦНАПу за послугами, розповіла у коментарі Лариса Карп’як.



"У будні протягом робочого часу з 8 до 17 мешканці не можуть подати документи. Тому відновлюємо роботу ЦНАПу у суботу та робимо продовжені години прийому, зокрема, у четвер, — каже директорка. — Хочу зазначити, прийом відвідувачів у суботу відбуватиметься лише за попереднім записом. Тобто, людина записується через портал і ми таким чином розраховуємо час і години прийому".



Новий графік роботи Луцького ЦНАПу з 1 травня:



Понеділок 8:00 — 16:00



Вівторок 8:00 — 16:00



Середа 8:00 — 15:00



Четвер 8:00 — 20:00



П’ятниця 8:00 — 15:00



Субота 8:00 — 15:00.



Як додала Лариса Карп’як, з 1 травня щосуботи працюватиме лише центральний ЦНАП, що розміщений на вулиці Лесі Українки у Луцьку. Графік роботи у філіях на проспекті Соборності, 18 та вулиці Ковельській, 53, з її слів, залишається незмінним та п'ятиденним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 травня у Центрі надання адміністративних послуг міста Луцька змінюється графік роботи. Приймати відвідувачів адміністратори будуть тепер і в суботу.Таке рішення ухвалили, зважаючи на велику кількість запитів від мешканців Луцької громади та інших громад, які звертаються до ЦНАПу за послугами, розповіла у коментарі Суспільному директорка"У будні протягом робочого часу з 8 до 17 мешканці не можуть подати документи. Тому відновлюємо роботу ЦНАПу у суботу та робимо продовжені години прийому, зокрема, у четвер, — каже директорка. — Хочу зазначити, прийом відвідувачів у суботу відбуватиметься лише за попереднім записом. Тобто, людина записується через портал і ми таким чином розраховуємо час і години прийому".Понеділок 8:00 — 16:00Вівторок 8:00 — 16:00Середа 8:00 — 15:00Четвер 8:00 — 20:00П’ятниця 8:00 — 15:00Субота 8:00 — 15:00.Як додала Лариса Карп’як, з 1 травня щосуботи працюватиме лише центральний ЦНАП, що розміщений на вулиці Лесі Українки у Луцьку. Графік роботи у філіях на проспекті Соборності, 18 та вулиці Ковельській, 53, з її слів, залишається незмінним та п'ятиденним.

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