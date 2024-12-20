Луцький ЦНАП змінює графік роботи

Луцький ЦНАП змінює графік роботи
З 1 травня у Центрі надання адміністративних послуг міста Луцька змінюється графік роботи. Приймати відвідувачів адміністратори будуть тепер і в суботу.

Таке рішення ухвалили, зважаючи на велику кількість запитів від мешканців Луцької громади та інших громад, які звертаються до ЦНАПу за послугами, розповіла у коментарі Суспільному директорка Лариса Карп’як.

"У будні протягом робочого часу з 8 до 17 мешканці не можуть подати документи. Тому відновлюємо роботу ЦНАПу у суботу та робимо продовжені години прийому, зокрема, у четвер, — каже директорка. — Хочу зазначити, прийом відвідувачів у суботу відбуватиметься лише за попереднім записом. Тобто, людина записується через портал і ми таким чином розраховуємо час і години прийому".

Новий графік роботи Луцького ЦНАПу з 1 травня:

Понеділок 8:00 — 16:00

Вівторок 8:00 — 16:00

Середа 8:00 — 15:00

Четвер 8:00 — 20:00

П’ятниця 8:00 — 15:00

Субота 8:00 — 15:00.

Як додала Лариса Карп’як, з 1 травня щосуботи працюватиме лише центральний ЦНАП, що розміщений на вулиці Лесі Українки у Луцьку. Графік роботи у філіях на проспекті Соборності, 18 та вулиці Ковельській, 53, з її слів, залишається незмінним та п'ятиденним.

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Теги: Луцьк, ЦНАП
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