Україна та США уклали угоду про надра. Що вона передбачає?

Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.



Про це повідомила сама Свириденко та Міністерство фінансів США, пише



Київ та Вашингтон створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в Україну.



«Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це Угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні та визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода, в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції», — наголосила Свириденко.



Бессент назвав угоду «історичною». Він теж зазначив, що документ «чітко сигналізує» росії, що адміністрація президента США Дональда Трампа «віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та квітучій Україні в довгостроковій перспективі».



Ключові положення угоди



1. Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні. Саме Київ визначає, де і що видобувати.



2. Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50, тож жодна зі сторін не матиме переважного голосу.



3. Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони й далі належатимуть Україні. Зокрема, це стосується «Укрнафти» чи «Енергоатому».



4. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.



5. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України, а отже не змінює її євроінтеграційний курс.



6. Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду.



7. Доходи від уже розпочатих проєктів, або заплановані у бюджеті надходження, не включаються до фонду.



8. Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.



9. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології в Україну від фондів і компаній з різних країн.



10. Угода надає податкові гарантії. Так, доходи та внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.



Як працюватиме фонд?



Як пояснила Свириденко, США роблять внесок у фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою — наприклад, системами ППО для України.



А Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Київ також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне.



Далі фонд інвестуватиме у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти й газу, а також в супутню інфраструктуру чи перероблювання. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Фонд може інвестувати лише в Україну.



Київ очікує, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови обговорять додатково.

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