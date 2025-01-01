Україна та США уклали угоду про надра. Що вона передбачає?
Сьогодні, 11:00
Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Про це повідомила сама Свириденко та Міністерство фінансів США, пише Громадське.
Київ та Вашингтон створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в Україну.
«Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це Угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні та визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода, в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції», — наголосила Свириденко.
Бессент назвав угоду «історичною». Він теж зазначив, що документ «чітко сигналізує» росії, що адміністрація президента США Дональда Трампа «віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та квітучій Україні в довгостроковій перспективі».
Ключові положення угоди
1. Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні. Саме Київ визначає, де і що видобувати.
2. Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50, тож жодна зі сторін не матиме переважного голосу.
3. Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони й далі належатимуть Україні. Зокрема, це стосується «Укрнафти» чи «Енергоатому».
4. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.
5. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України, а отже не змінює її євроінтеграційний курс.
6. Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду.
7. Доходи від уже розпочатих проєктів, або заплановані у бюджеті надходження, не включаються до фонду.
8. Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.
9. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології в Україну від фондів і компаній з різних країн.
10. Угода надає податкові гарантії. Так, доходи та внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.
Як працюватиме фонд?
Як пояснила Свириденко, США роблять внесок у фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою — наприклад, системами ППО для України.
А Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Київ також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне.
Далі фонд інвестуватиме у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти й газу, а також в супутню інфраструктуру чи перероблювання. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Фонд може інвестувати лише в Україну.
Київ очікує, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови обговорять додатково.
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Про це повідомила сама Свириденко та Міністерство фінансів США, пише Громадське.
Київ та Вашингтон створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в Україну.
«Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це Угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні та визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода, в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції», — наголосила Свириденко.
Бессент назвав угоду «історичною». Він теж зазначив, що документ «чітко сигналізує» росії, що адміністрація президента США Дональда Трампа «віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та квітучій Україні в довгостроковій перспективі».
Ключові положення угоди
1. Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні. Саме Київ визначає, де і що видобувати.
2. Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50, тож жодна зі сторін не матиме переважного голосу.
3. Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони й далі належатимуть Україні. Зокрема, це стосується «Укрнафти» чи «Енергоатому».
4. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.
5. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України, а отже не змінює її євроінтеграційний курс.
6. Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду.
7. Доходи від уже розпочатих проєктів, або заплановані у бюджеті надходження, не включаються до фонду.
8. Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.
9. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології в Україну від фондів і компаній з різних країн.
10. Угода надає податкові гарантії. Так, доходи та внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.
Як працюватиме фонд?
Як пояснила Свириденко, США роблять внесок у фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою — наприклад, системами ППО для України.
А Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Київ також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне.
Далі фонд інвестуватиме у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти й газу, а також в супутню інфраструктуру чи перероблювання. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Фонд може інвестувати лише в Україну.
Київ очікує, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови обговорять додатково.
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