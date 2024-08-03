Транспортний колапс у Японії спричинила змія

Японії – змія зупинила рух найзавантаженішого маршруту швидкісних поїздів.



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Одна із найбільш завантажених ліній швидкісних поїздів у Японії ставала на паузу під час сезону відпусток та державних свят через змію, яка заплуталася в контактних проводах.



Змія спричинила зупинку руху поїздів на лінії швидкісних поїздів «Токайдо Сінкансен», що з'єднує три найбільші мегаполіси — Токіо, Нагою та Осаку.



Інцидент стався між станціями Гіфу-Хасіма та Майбара. Як пише Nikkei, загалом 86 поїздів, як прибулих, так і відправлених, мали затримки до 1 години 36 хвилин, що вплинуло на приблизно 67 000 людей.



З 29 квітня по 5 травня у Японії та інших країнах Азії триває «Золотий тиждень» — один з найбільших святкових періодів року, як часто призводить до сплеску подорожей по всій країні. Крім того, зараз триває виставка Osaka Expo 2025, що приваблює до міста ще більше людей, ніж зазвичай.



«Я користуюся сінкансеном кілька разів на місяць, але це перший раз, коли я зіткнувся з призупиненням руху через відключення електроенергії», — сказав у коментарі Kyodo New 46-річний Сатоші Тагава, який повертався до Токіо.



«Я відчуваю полегшення. Але мені набридли ці проблеми <з рейсами сінкансена>. Я хочу, щоб вони працювали вчасно», — сказав 26-річний Кадзутосі Тачі, дізнавшись про відновлення руху.



За даними японської залізниці, лінія «Токайдо Сінкансен» є головною транспортною артерією Японії і перевезла близько 7 мільярдів пасажирів за останні 60 років. Швидкість потяга там сягає до 285 км на годину, тож поїздка з Токіо до Осаки займає менш як 2,5 години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Курйозний випадок трапився в– змія зупинила рух найзавантаженішого маршруту швидкісних поїздів.Про це пише Громадське Одна із найбільш завантажених ліній швидкісних поїздів у Японії ставала на паузу під час сезону відпусток та державних свят через змію, яка заплуталася в контактних проводах.Змія спричинила зупинку руху поїздів на лінії швидкісних поїздів «Токайдо Сінкансен», що з'єднує три найбільші мегаполіси — Токіо, Нагою та Осаку.Інцидент стався між станціями Гіфу-Хасіма та Майбара. Як пише Nikkei, загалом 86 поїздів, як прибулих, так і відправлених, мали затримки до 1 години 36 хвилин, що вплинуло на приблизно 67 000 людей.З 29 квітня по 5 травня у Японії та інших країнах Азії триває «Золотий тиждень» — один з найбільших святкових періодів року, як часто призводить до сплеску подорожей по всій країні. Крім того, зараз триває виставка Osaka Expo 2025, що приваблює до міста ще більше людей, ніж зазвичай.«Я користуюся сінкансеном кілька разів на місяць, але це перший раз, коли я зіткнувся з призупиненням руху через відключення електроенергії», — сказав у коментарі Kyodo New 46-річний, який повертався до Токіо.«Я відчуваю полегшення. Але мені набридли ці проблеми <з рейсами сінкансена>. Я хочу, щоб вони працювали вчасно», — сказав 26-річний, дізнавшись про відновлення руху.За даними японської залізниці, лінія «Токайдо Сінкансен» є головною транспортною артерією Японії і перевезла близько 7 мільярдів пасажирів за останні 60 років. Швидкість потяга там сягає до 285 км на годину, тож поїздка з Токіо до Осаки займає менш як 2,5 години.

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