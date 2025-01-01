Уночі російські дрони розкидали відтерміновані касетні боєприпаси в Києві: можливі вибухи

Уночі російські дрони розкидали відтерміновані касетні боєприпаси в Києві: можливі вибухи
В мікрорайоні Бортничі в Дарницькому районі Києва зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів. Вони могли бути розкидані під час нічної атаки дронів.

Про це повідомили Шевченківська та Дарницька РДА в Києві, пише Громадське.

Жителів цих районів закликають дотримуватися підвищених заходів безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів:

- не наближайтеся до них;

- відійдіть на безпечну відстань;

- викликайте поліцію та рятувальників за номером 102;

- чітко повідомте адресу виявлення.

У ДСНС повідомили, що на місцях працюють групи піротехніків. Поліція обмежила доступ на територію, яка є потенційно небезпечною.

«Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліціянтів.

Основне: не чіпайте невідомі предмети. У випадку виявлення таких, повідомляйте на лінію 101 чи 102. І зберігайте спокій. Працюють професійні сапери», — заявили там.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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трикратний крадій пенсій клоун зелнський ХУЙЛО ЛАЛАЛА!!!
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