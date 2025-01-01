Уночі російські дрони розкидали відтерміновані касетні боєприпаси в Києві: можливі вибухи





Про це повідомили Шевченківська та Дарницька РДА в Києві, пише



Жителів цих районів закликають дотримуватися підвищених заходів безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів:



- не наближайтеся до них;



- відійдіть на безпечну відстань;



- викликайте поліцію та рятувальників за номером 102;



- чітко повідомте адресу виявлення.



У ДСНС повідомили, що на місцях працюють групи піротехніків. Поліція обмежила доступ на територію, яка є потенційно небезпечною.



«Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліціянтів.



Основне: не чіпайте невідомі предмети. У випадку виявлення таких, повідомляйте на лінію 101 чи 102. І зберігайте спокій. Працюють професійні сапери», — заявили там.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В мікрорайоні Бортничі в Дарницькому районі Києва зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів. Вони могли бути розкидані під час нічної атаки дронів.Про це повідомили Шевченківська та Дарницька РДА в Києві, пише Громадське Жителів цих районів закликають дотримуватися підвищених заходів безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів:- не наближайтеся до них;- відійдіть на безпечну відстань;- викликайте поліцію та рятувальників за номером 102;- чітко повідомте адресу виявлення.У ДСНС повідомили, що на місцях працюють групи піротехніків. Поліція обмежила доступ на територію, яка є потенційно небезпечною.«Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліціянтів.не чіпайте невідомі предмети. У випадку виявлення таких, повідомляйте на лінію 101 чи 102. І зберігайте спокій. Працюють професійні сапери», — заявили там.

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