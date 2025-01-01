Волинянка виборола «бронзу» і «срібло» на чемпіонаті світу з важкої атлетики

Катерина Малащук на чемпіонаті світу U-17 у столиці Перу Лімі здобула дві нагороди – бронзову та срібну.



Про це у фейсбуці повідомила Волинська школа вищої спортивної майстерності.



«Срібло та бронза у виконанні Катерини Малащук», - зазначили у ШВСМ.



На чемпіонаті світу з важкої атлетики (U17), що проходить у місті Ліма (Перу) з 30 квітня по 5 травня спортсменка Катерина Малащук показала наступні результати:



Друге місце - ривок 69 кг;

П’яте місце - поштовх 81 кг;

Третє місце - сума двоборства 150 кг.



Результат спортсменки, яка тренується під керівництвом тренерів Валентина і Богдана Андрусів, прирівнюється нормативу майстра спорту України міжнародного класу.



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