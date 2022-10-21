Важкоатлетка з Волині здобула дві медалі на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 08:09
Спортсменка з Волині Катерина Малащук виборола "срібну" і "бронзову" нагороди на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики U20.
Змагання стартували 26 жовтня і триватимуть до 3 листопада в польському місті Рашин, пише Суспільне.
Срібну медаль волинянка виборола у ривку (68 кг), бронзу — за сумою двоборства (148 кг).
Що відомо про Катерину Малащук
Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.
Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.
У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років. Рекорд волинянка повторила також у червні 2024-го.
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Змагання стартували 26 жовтня і триватимуть до 3 листопада в польському місті Рашин, пише Суспільне.
Срібну медаль волинянка виборола у ривку (68 кг), бронзу — за сумою двоборства (148 кг).
Що відомо про Катерину Малащук
Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.
Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.
У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років. Рекорд волинянка повторила також у червні 2024-го.
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