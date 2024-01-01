Росіяни закріплюють по перекладачу на кожні 30 бійців з Північної Кореї, — ГУР





Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, пише



Розвідники перехопили розмови військовослужбовців 810 окремої бригади морської піхоти 18 армії південного військового округу збройних сил рф, яка бере участь у бойових діях на Курському напрямку.



У перехопленнях росіяни обговорюють підготовку до прийому та розподілу військовослужбовців КНДР (умовна назва батальйон «К») на Курському напрямку.



Так, росіяни планують закріпити одного перекладача і трьох військовослужбовців рф за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом.



Як зазначається, до росії перекинули близько 12 тисяч північнокорейських військових. Серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.



Війська КНДР на війні проти України



22 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав інформацію про підготовку росією двох підрозділів з північнокорейських військових. Можливо, це будуть дві бригади по 6 тисяч людей кожна. Перед цим північнокорейських військових зафільмували у військовій частині 127 мотострілецької дивізії рф у селі Сергіївка Приморського краю.



Уже 24 жовтня ГУР МОУ підтвердило прибуття перших підрозділів КНДР на Курщину. Українська розвідка вважає, що вже 27-28 жовтня північнокорейських військових застосують у зонах бойових дій проти України.



Російський лідер володимир путін не заперечив наявність військових КНДР у росії, покликаючись на договір про партнерство між рф та Північною Кореєю. За його словами, те, у який спосіб країни реалізуватимуть пункти цього договору, — «це вже наша справа».



На тлі цього південнокорейські медіа писали, що Південна Корея може розглянути передання «наступальної» зброї Україні та навіть відправити свій персонал для допиту полонених з КНДР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські розвідники перехопили розмови російських солдатів про закріплення перекладачів за військовими з Північної Кореї.Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, пише Громадське Розвідники перехопили розмови військовослужбовців 810 окремої бригади морської піхоти 18 армії південного військового округу збройних сил рф, яка бере участь у бойових діях на Курському напрямку.У перехопленнях росіяни обговорюють підготовку до прийому та розподілу військовослужбовців КНДР (умовна назва батальйон «К») на Курському напрямку.Так, росіяни планують закріпити одного перекладача і трьох військовослужбовців рф за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом.Як зазначається, до росії перекинули близько 12 тисяч північнокорейських військових. Серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.22 жовтня президентповідомив, що отримав інформацію про підготовку росією двох підрозділів з північнокорейських військових. Можливо, це будуть дві бригади по 6 тисяч людей кожна. Перед цим північнокорейських військових зафільмували у військовій частині 127 мотострілецької дивізії рф у селі Сергіївка Приморського краю.Уже 24 жовтня ГУР МОУ підтвердило прибуття перших підрозділів КНДР на Курщину. Українська розвідка вважає, що вже 27-28 жовтня північнокорейських військових застосують у зонах бойових дій проти України.Російський лідер володимир путін не заперечив наявність військових КНДР у росії, покликаючись на договір про партнерство між рф та Північною Кореєю. За його словами, те, у який спосіб країни реалізуватимуть пункти цього договору, — «це вже наша справа».На тлі цього південнокорейські медіа писали, що Південна Корея може розглянути передання «наступальної» зброї Україні та навіть відправити свій персонал для допиту полонених з КНДР.

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