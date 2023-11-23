У селі біля Луцька відремонтують дорогу

У селі біля Луцька відремонтують дорогу
У селі Боратин Луцького району запланували поточний ремонт покриття проїзної частини вулиці Спортивна. На роботи спрямують до чотирьох мільйонів гривень.

Тендер на відповідні роботи на сайті prozorro.gov.ua оголосила Боратинська сільська рада. Пропозиції учасників приймають до 31 жовтня, пишуть Волинські новини.

Очікувана вартість – 3 961 843 гривні.

Як вказано в тендерній документації, ремонт включатиме нарізання кюветів, розробку ґрунту екскаваторами, улаштування основи зі щебеню, виправлення профілю наявного щебеневого покриття, улаштування одношарової основи, розлив бітумної емульсії, улаштування покриттів із гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей, планування та укріплення узбіч, облаштування з’їздів, перекладання горловин каналізаційних колодязів, встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки тощо.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, працівників відповідної кваліфікації, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт, фінансової спроможності.

Усі роботи планують завершити до 30 листопада 2024 року.

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Теги: Луцьк, село, дорога
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