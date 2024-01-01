Агенти ФСБ під прикриттям УПЦ проводили інформдиверсії проти України, — СБУ

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо учасників групи, яка проводила інформаційні диверсії проти України на замовлення ФСБ. Серед фігурантів — очільник київського храму УПЦ МП.Про це повідомили в СБУ.За даними слідства, клірик координував трьох спільників — так званих політекспертів. Ті, перебуваючи у Києві, масово поширювали кремлівські наративи. У своїх матеріалах вони виправдовували війну рф проти України та підбурювали до міжконфесійної ненависті в Україні.Як встановило розслідування, вони входили до складу однієї з найбільших агентурних мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабної війни. А обвинувачений клірик особисто курував поширення антиукраїнського контенту через підконтрольні канали в Telegram, YouTube, Facebook та офіційні сайти різних єпархій УПЦ МП.Як пише СБУ, одразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво підхоплювали центральні телеканали та інтернет-видання рф. У такий спосіб, за даними слідства, росіяни сподівалися дискредитувати Україну на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами.Усіх чотирьох фігурантів затримали в березні 2024 року. Наразі обвинувальні акти щодо затриманих скеровано до суду. Їх обвинувачують за статтями Кримінального кодексу України:ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;ч. 6 ст. 111-1 — колабораційна діяльність;ч. 4 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 255 — створення та участь у злочинній організації;ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 161 — розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою;ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України.Фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Проти ще понад 10 учасників цього угруповання триває спеціальне досудове розслідування, оскільки вони переховуються за кордоном.