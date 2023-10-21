Волонтери у Луцьку сплели понад 70 тисяч кв. м маскувальних сіток
26 жовтень, 23:10
Від початку повномасштабного вторгнення волонтери у Луцьку сплели для військових понад 70 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток.
Цієї площі вистачило б, щоб накрити територію усієї Луцької громади, розповіла Суспільному волонтерка Олена Мисковець.
Частину сіток зв’язують на Театральному майдані у центрі міста.
Одна з найбільших має площу 20 на 10 метрів.
"Це зусилля декількох днів, декілька локацій трудилися, щоб виконати це замовлення, — говорить Олена Мисковець. — Зараз є ще до 30 замовлень. На початку війни просили сітки 6 на 8 метрів чи 6 на 4, то зараз переважно сітки більші виконуємо — і 6 на 12, і 8 на 10, і зараз ця сітка — 20 на 10".
Загалом волонтери, які базуються в обласній бібліотеці для юнацтва, створили у громаді 17 локацій, де можна долучитися до плетіння сіток.
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Цієї площі вистачило б, щоб накрити територію усієї Луцької громади, розповіла Суспільному волонтерка Олена Мисковець.
Частину сіток зв’язують на Театральному майдані у центрі міста.
Одна з найбільших має площу 20 на 10 метрів.
"Це зусилля декількох днів, декілька локацій трудилися, щоб виконати це замовлення, — говорить Олена Мисковець. — Зараз є ще до 30 замовлень. На початку війни просили сітки 6 на 8 метрів чи 6 на 4, то зараз переважно сітки більші виконуємо — і 6 на 12, і 8 на 10, і зараз ця сітка — 20 на 10".
Загалом волонтери, які базуються в обласній бібліотеці для юнацтва, створили у громаді 17 локацій, де можна долучитися до плетіння сіток.
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