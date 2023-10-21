Волонтери у Луцьку сплели понад 70 тисяч кв. м маскувальних сіток





Цієї площі вистачило б, щоб накрити територію усієї Луцької громади, розповіла Олена Мисковець.



Частину сіток зв’язують на Театральному майдані у центрі міста.



Одна з найбільших має площу 20 на 10 метрів.



"Це зусилля декількох днів, декілька локацій трудилися, щоб виконати це замовлення, — говорить Олена Мисковець. — Зараз є ще до 30 замовлень. На початку війни просили сітки 6 на 8 метрів чи 6 на 4, то зараз переважно сітки більші виконуємо — і 6 на 12, і 8 на 10, і зараз ця сітка — 20 на 10".



Загалом волонтери, які базуються в обласній бібліотеці для юнацтва, створили у громаді 17 локацій, де можна долучитися до плетіння сіток.



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