Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР, - Зеленський
Сьогодні, 22:15
Президент Володимир Зеленський закликав партнерів до більшого тиску на Росію та більшої підтримки України у зв'язку з імовірним вступом у війну проти України військових КНДР найближчими днями.
Про це йдеться у вечірньому зверненні президента, пише Українська правда.
"Кожна така доба війни доводить, що в Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. І саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво, і саме за рахунок обходу санкцій. І саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї.
Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор.
Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в Плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо", - йдеться в повідомленні.
Зеленський анонсував, що наступний тиждень буде часом "дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни".
"Ми готуємо важливі сигнали підтримки", - сказав президент.
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Про це йдеться у вечірньому зверненні президента, пише Українська правда.
"Кожна така доба війни доводить, що в Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. І саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво, і саме за рахунок обходу санкцій. І саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї.
Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор.
Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в Плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо", - йдеться в повідомленні.
Зеленський анонсував, що наступний тиждень буде часом "дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни".
"Ми готуємо важливі сигнали підтримки", - сказав президент.
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