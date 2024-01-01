Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР, - Зеленський

Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав партнерів до більшого тиску на Росію та більшої підтримки України у зв'язку з імовірним вступом у війну проти України військових КНДР найближчими днями.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента, пише Українська правда.

"Кожна така доба війни доводить, що в Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. І саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво, і саме за рахунок обходу санкцій. І саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї.

Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор.

Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в Плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо", - йдеться в повідомленні.

Зеленський анонсував, що наступний тиждень буде часом "дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни".

"Ми готуємо важливі сигнали підтримки", - сказав президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР, - Зеленський
Сьогодні, 22:15
Уночі в Білорусь залетіло до 10 російських дронів, - Беларускі Гаюн
Сьогодні, 21:30
Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Віктором Калеником
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Рівненщині від вибуху гранати загинули переселенці з Луганщини
Сьогодні, 19:14
Схожі новини
Тисяча гривень кожному українцю: Зеленський доручив запровадити нову програму допомоги Тисяча гривень кожному українцю: Зеленський доручив запровадити нову програму допомоги
Сьогодні, 12:41
Окупанти продовжують наступальні дії на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб Окупанти продовжують наступальні дії на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
Сьогодні, 10:39
Атака росії: у Києві через влучання дрона у багатоповерхівку загинула людина Атака росії: у Києві через влучання дрона у багатоповерхівку загинула людина
Сьогодні, 09:26
Розвідка: вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані росією в зонах бойових дій Розвідка: вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані росією в зонах бойових дій
25 жовтень, 19:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР, - Зеленський
Сьогодні, 22:15
 0
Уночі в Білорусь залетіло до 10 російських дронів, - Беларускі Гаюн
Сьогодні, 21:30
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Віктором Калеником
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
На Рівненщині від вибуху гранати загинули переселенці з Луганщини
Сьогодні, 19:14
 0
Медіа
відео
1/8