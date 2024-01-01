Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Віктором Калеником

Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Віктором Калеником
У понеділок, 28 жовтня, об 11.00 год., у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Каленика Віктора Миколайовича (06.08.1977 року народження), який загинув 17 жовтня в районі населеного пункту Обуховка Курської області російської федерації.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Поховають Віктора Каленика у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!




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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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