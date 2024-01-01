Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Віктором Калеником

Каленика Віктора Миколайовича (06.08.1977 року народження), який загинув 17 жовтня в районі населеного пункту Обуховка Курської області російської федерації.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Поховають Віктора Каленика у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 28 жовтня, об 11.00 год., у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування(06.08.1977 року народження), який загинув 17 жовтня в районі населеного пункту Обуховка Курської області російської федерації.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Поховають Віктора Каленика у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію