Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Віктором Калеником
Сьогодні, 20:35
У понеділок, 28 жовтня, об 11.00 год., у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Каленика Віктора Миколайовича (06.08.1977 року народження), який загинув 17 жовтня в районі населеного пункту Обуховка Курської області російської федерації.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Поховають Віктора Каленика у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Поховають Віктора Каленика у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Віктором Калеником
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Сьогодні, 18:25
Пошкоджений російським БпЛА будинок у Луцьку планують відновити до кінця року, — міськрада
Сьогодні, 17:03