Уночі в Білорусь залетіло до 10 російських дронів, - Беларускі Гаюн

Уночі в Білорусь залетіло до 10 російських дронів, - Беларускі Гаюн
У ніч на суботу до Білорусі з України залетіли щонайменше 7 російських ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що на територію Білорусі заходили до 10 "Шахедів", один із них втрачено, білоруська авіація не піднімалася.

Дрони проходили через "коридор" Славутич-Прип'ять, залітали в напрямку Брагіна, а також Пінська/Століна на південному заході країни.

Перший захід був о 02:51 "транзитним коридором" зі Славутича в бік Чорнобиля, а далі – о 04:34, 04:43, 05:19, 06:02 і 06:05.

Також було ще 3 "Шахеди", які рухалися в напрямку Білорусі, але їхній візит точно не підтверджено, це проходи о 03:20, 06:37 і о 09:38 ранку.

Крім цього, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що один із БПЛА після заходу в Білорусь більше не повернувся в Україну, тобто був локаційно втрачений на території Білорусі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на суботу росіяни атакували Україну за допомогою 91 дрона.

Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській області РФ.

Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР, - Зеленський
Сьогодні, 22:15
Уночі в Білорусь залетіло до 10 російських дронів, - Беларускі Гаюн
Сьогодні, 21:30
Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Віктором Калеником
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Рівненщині від вибуху гранати загинули переселенці з Луганщини
Сьогодні, 19:14
Схожі новини
Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Віктором Калеником Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Віктором Калеником
Сьогодні, 20:35
На Запоріжжі загинув Герой з Луцька Геннадій Шепетюк На Запоріжжі загинув Герой з Луцька Геннадій Шепетюк
Сьогодні, 16:15
Завтра у Луцьку прощатимуться з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм Завтра у Луцьку прощатимуться з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм
07 жовтень, 18:15
У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Максимом Жидковим і Олександром Крижаном У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Максимом Жидковим і Олександром Крижаном
07 жовтень, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР, - Зеленський
Сьогодні, 22:15
 0
Уночі в Білорусь залетіло до 10 російських дронів, - Беларускі Гаюн
Сьогодні, 21:30
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Віктором Калеником
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
На Рівненщині від вибуху гранати загинули переселенці з Луганщини
Сьогодні, 19:14
 0
Медіа
відео
1/8