Уночі в Білорусь залетіло до 10 російських дронів, - Беларускі Гаюн
Сьогодні, 21:30
У ніч на суботу до Білорусі з України залетіли щонайменше 7 російських ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що на територію Білорусі заходили до 10 "Шахедів", один із них втрачено, білоруська авіація не піднімалася.
Дрони проходили через "коридор" Славутич-Прип'ять, залітали в напрямку Брагіна, а також Пінська/Століна на південному заході країни.
Перший захід був о 02:51 "транзитним коридором" зі Славутича в бік Чорнобиля, а далі – о 04:34, 04:43, 05:19, 06:02 і 06:05.
Також було ще 3 "Шахеди", які рухалися в напрямку Білорусі, але їхній візит точно не підтверджено, це проходи о 03:20, 06:37 і о 09:38 ранку.
Крім цього, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що один із БПЛА після заходу в Білорусь більше не повернувся в Україну, тобто був локаційно втрачений на території Білорусі.
За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на суботу росіяни атакували Україну за допомогою 91 дрона.
Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській області РФ.
Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що на територію Білорусі заходили до 10 "Шахедів", один із них втрачено, білоруська авіація не піднімалася.
Дрони проходили через "коридор" Славутич-Прип'ять, залітали в напрямку Брагіна, а також Пінська/Століна на південному заході країни.
Перший захід був о 02:51 "транзитним коридором" зі Славутича в бік Чорнобиля, а далі – о 04:34, 04:43, 05:19, 06:02 і 06:05.
Також було ще 3 "Шахеди", які рухалися в напрямку Білорусі, але їхній візит точно не підтверджено, це проходи о 03:20, 06:37 і о 09:38 ранку.
Крім цього, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що один із БПЛА після заходу в Білорусь більше не повернувся в Україну, тобто був локаційно втрачений на території Білорусі.
За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на суботу росіяни атакували Україну за допомогою 91 дрона.
Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській області РФ.
Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР, - Зеленський
Сьогодні, 22:15
Уночі в Білорусь залетіло до 10 російських дронів, - Беларускі Гаюн
Сьогодні, 21:30
Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Віктором Калеником
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00