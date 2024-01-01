Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 27 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 15-17° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 12-17° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 27 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 15-17° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 12-17° тепла.
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