Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 27 жовтня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 15-17° тепла.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 12-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 15-17° тепла.Волинська областьМінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 12-17° тепла.

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