Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 27 жовтня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 15-17° тепла.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 12-17° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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