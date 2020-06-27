На Рівненщині від вибуху гранати загинули переселенці з Луганщини

На Рівненщині від вибуху гранати загинули переселенці з Луганщини
У Сарненському районі внаслідок вибуху гранати загинули батько та син: відкрите кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Відомо, що їхня родина переїхала на Рівненщину у березні 2022 року з Луганської області.

24 жовтня близько 20 години до поліції звернувся очільник Степанської селищної ради, що у гаражі господарства виявлені тіла його власників: 60-річного батька та 30-річного сина, які, ймовірно, могли загинути від отруєння чадним газом.

Однак слідчо-оперативна група Сарненського РВП попередньо встановила, що у приміщенні здетонувала граната «Ф-1»: вибухотехніки вилучили її уламки.

За фактом загибелі двох осіб, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали досудові розслідування за п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України.

У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу.

Правоохоронці ж вкотре нагадують не зберігати за місцем проживання вибухонебезпечні предмети, тим паче проводити з ними будь-які дії, адже це може призвести до непоправних наслідків.

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Теги: Рівненщина, граната
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