Пошкоджений російським БпЛА будинок у Луцьку планують відновити до кінця року, — міськрада

Пошкоджений російським БпЛА будинок у Луцьку планують відновити до кінця року, — міськрада
Будинок на проспекті Відродження, 18 у Луцьку, верхні поверхи якого 26 серпня пошкодив російський БпЛА, планують відремонтувати до кінця 2024 року.

Про це 26 серпня повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне.

Напередодні Суспільне розповідало, що тендер на капремонт багатоповерхівки вартістю 3 мільйони 56 тисяч гривень не відбувся через те, що на пропозицію не відгукнувся жоден підрядник.

В міськраді зазначили, що після скасування тендеру розпочали перемовини з будівельними організаціями міста.

"Досягнуто попередніх домовленостей, і у найближчі дні буде підписано договір з ТзОВ "Житлобуд-2". Потому будівельники одразу приступлять до виконання робіт. Ця організація має значний досвід і зможе відремонтувати житло в найкоротші терміни", — йдеться у повідомленні.

Капітальному ремонту підлягає частина будівлі, в межах 5 поверху в 3 та частині 2 і 4 під’їздів. Загальна площа становить 360 м2. Будівельники мають відновити дах, частину перекриттів та провести інші роботи згідно з проєктом.

Що відомо про наслідки атаки РФ у Луцьку 26 серпня 2024 року

Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.

З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.

4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.

Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будинку № 18 на проспекті Відродження виконали 2 вересня 2024 року. У міськраді зазначали раніше: капітальному ремонту підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах 5-го поверху в 3-му та частині 2-го і 4-го під’їздів. Загальна площа становить 360 метрів квадратних.

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Теги: Волинь, росія, будинок
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