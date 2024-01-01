Пошкоджений російським БпЛА будинок у Луцьку планують відновити до кінця року, — міськрада





Про це 26 серпня повідомили у Луцькій міській раді, пише



Напередодні Суспільне розповідало, що тендер на капремонт багатоповерхівки вартістю 3 мільйони 56 тисяч гривень не відбувся через те, що на пропозицію не відгукнувся жоден підрядник.



В міськраді зазначили, що після скасування тендеру розпочали перемовини з будівельними організаціями міста.



"Досягнуто попередніх домовленостей, і у найближчі дні буде підписано договір з ТзОВ "Житлобуд-2". Потому будівельники одразу приступлять до виконання робіт. Ця організація має значний досвід і зможе відремонтувати житло в найкоротші терміни", — йдеться у повідомленні.



Капітальному ремонту підлягає частина будівлі, в межах 5 поверху в 3 та частині 2 і 4 під’їздів. Загальна площа становить 360 м2. Будівельники мають відновити дах, частину перекриттів та провести інші роботи згідно з проєктом.



Що відомо про наслідки атаки РФ у Луцьку 26 серпня 2024 року



Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.



З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.



4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.



Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будинку № 18 на проспекті Відродження виконали 2 вересня 2024 року. У міськраді зазначали раніше: капітальному ремонту підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах 5-го поверху в 3-му та частині 2-го і 4-го під’їздів. Загальна площа становить 360 метрів квадратних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Будинок на проспекті Відродження, 18 у Луцьку, верхні поверхи якого 26 серпня пошкодив російський БпЛА, планують відремонтувати до кінця 2024 року.Про це 26 серпня повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне Напередодні Суспільне розповідало, що тендер на капремонт багатоповерхівки вартістю 3 мільйони 56 тисяч гривень не відбувся через те, що на пропозицію не відгукнувся жоден підрядник.В міськраді зазначили, що після скасування тендеру розпочали перемовини з будівельними організаціями міста."Досягнуто попередніх домовленостей, і у найближчі дні буде підписано договір з ТзОВ "Житлобуд-2". Потому будівельники одразу приступлять до виконання робіт. Ця організація має значний досвід і зможе відремонтувати житло в найкоротші терміни", — йдеться у повідомленні.Капітальному ремонту підлягає частина будівлі, в межах 5 поверху в 3 та частині 2 і 4 під’їздів. Загальна площа становить 360 м2. Будівельники мають відновити дах, частину перекриттів та провести інші роботи згідно з проєктом.Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будинку № 18 на проспекті Відродження виконали 2 вересня 2024 року. У міськраді зазначали раніше: капітальному ремонту підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах 5-го поверху в 3-му та частині 2-го і 4-го під’їздів. Загальна площа становить 360 метрів квадратних.

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