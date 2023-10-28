В Україні переводять годинники на зимовий час. Чи буде це востаннє?





Рівно о 04:00 годинникова стрілка перейде на годину назад, пише



Нагадаємо, переведення годинника з літнього на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня — у 2024 році цей день припадає на 27 число.



Сучасні годинники, смартфони, ноутбуки та інші пристрої переводять стрілки автоматично, утім варто не забути про механічні годинники.



Чому переведення годинників не скасували?



Ще у липні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує переведення часу. Після підпису цього документа президентом переведення стрілки годинника на зимовий час мало б відбутися востаннє. А наприкінці березня 2025 року й надалі годинник на літній час більше не переводили б.



Депутати аргументували своє рішення тим, що переведення годинника має низку негативних наслідків, спричиняє значне погіршення стану здоров’я громадян у період адаптації.



У доповіді парламентарів ЄС 2021 року на користь відмови від переведення годинників зазначали, що наукові дослідження пов’язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем. Також у документі були аргументи щодо того, що переведення годинника не сприяє енергозаощадженню.



Однак були й протилежні думки. Зокрема громадська організація «Академія наук вищої школи України» оспорювала ці аргументи та закликала ветувати закон. Там казали, що нині немає «авторитетних, визнаних світовою науковою спільнотою досліджень», які б засвідчували серйозний негативний вплив сезонного переведення годинників на фізіологічний і психологічний стан людини. Зате зменшення енерговитрат на освітлення залишається актуальним.



Цей законопроєкт направили на підпис президенту Володимиру Зеленському держави у серпні, але він досі його не підписав. І, як стверджує «BBC News Україна», покликаючись на власні джерела у команді президента, не збирається цього робити. Мовляв, під час обговорень цього закону фахівці «порахували й побачили мінуси для економіки — вилізли збитки у кілька мільярдів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 27 жовтня Україна переходить на зимовий час.Рівно о 04:00 годинникова стрілка перейде на годину назад, пише Громадське Нагадаємо, переведення годинника з літнього на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня — у 2024 році цей день припадає на 27 число.Сучасні годинники, смартфони, ноутбуки та інші пристрої переводять стрілки автоматично, утім варто не забути про механічні годинники.Ще у липні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує переведення часу. Після підпису цього документа президентом переведення стрілки годинника на зимовий час мало б відбутися востаннє. А наприкінці березня 2025 року й надалі годинник на літній час більше не переводили б.Депутати аргументували своє рішення тим, що переведення годинника має низку негативних наслідків, спричиняє значне погіршення стану здоров’я громадян у період адаптації.У доповіді парламентарів ЄС 2021 року на користь відмови від переведення годинників зазначали, що наукові дослідження пов’язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем. Також у документі були аргументи щодо того, що переведення годинника не сприяє енергозаощадженню.Однак були й протилежні думки. Зокрема громадська організація «Академія наук вищої школи України» оспорювала ці аргументи та закликала ветувати закон. Там казали, що нині немає «авторитетних, визнаних світовою науковою спільнотою досліджень», які б засвідчували серйозний негативний вплив сезонного переведення годинників на фізіологічний і психологічний стан людини. Зате зменшення енерговитрат на освітлення залишається актуальним.Цей законопроєкт направили на підпис президенту Володимиру Зеленському держави у серпні, але він досі його не підписав. І, як стверджує «BBC News Україна», покликаючись на власні джерела у команді президента, не збирається цього робити. Мовляв, під час обговорень цього закону фахівці «порахували й побачили мінуси для економіки — вилізли збитки у кілька мільярдів».

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