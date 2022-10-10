Аварія біля Луцька: зіткнулися два автомобілі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 26 жовтня, о 10:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Струмівка трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.



На місце пригоди направили черговий підрозділ 1-ДПРЧ з обласного центру.



Рятувальники, які прибули на виклик, від’єднали акумуляторну батарею в одній з пошкоджених автівок, щоб запобігти загорянню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу Луцька рятувальники ліквідували наслідки ДТП.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 26 жовтня, о 10:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Струмівка трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.На місце пригоди направили черговий підрозділ 1-ДПРЧ з обласного центру.Рятувальники, які прибули на виклик, від’єднали акумуляторну батарею в одній з пошкоджених автівок, щоб запобігти загорянню.

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