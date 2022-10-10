Аварія біля Луцька: зіткнулися два автомобілі

Аварія біля Луцька: зіткнулися два автомобілі
Поблизу Луцька рятувальники ліквідували наслідки ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 26 жовтня, о 10:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Струмівка трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

На місце пригоди направили черговий підрозділ 1-ДПРЧ з обласного центру.

Рятувальники, які прибули на виклик, від’єднали акумуляторну батарею в одній з пошкоджених автівок, щоб запобігти загорянню.
Аварія біля Луцька: зіткнулися два автомобілі

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Теги: Луцьк, ДТП, рятувальники
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