На Волині горіли житловий будинок та дача

На Волині горіли житловий будинок та дача
За минулу добу рятувальники Волині ліквідували шість пожеж.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Одна з пожеж сталася в житловому будинку: у селі Бегета Володимирського району загоряння виникло на горищі та поширилося на покрівлю будівлі. Пожежу ліквідували рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир та 15-ї ДПРЧ селища Локачі. Потерпілих немає. Ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.
На Волині горіли житловий будинок та дача

Ще одну пожежу в дерев’яному дачному будиночку на дачному масиві “Калина” в м. Ковель ліквідовано рятувальниками 4-ї ДПРЧ м. Ковель. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На Волині горіли житловий будинок та дача


Крім того, рятувальники ліквідували дві пожежі в господарських будівлях у селах Дубечне та Шацьк Ковельського району.


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Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
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