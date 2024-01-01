На Волині горіли житловий будинок та дача

За минулу добу рятувальники Волині ліквідували шість пожеж.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Одна з пожеж сталася в житловому будинку: у селі Бегета Володимирського району загоряння виникло на горищі та поширилося на покрівлю будівлі. Пожежу ліквідували рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир та 15-ї ДПРЧ селища Локачі. Потерпілих немає. Ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.Ще одну пожежу в дерев’яному дачному будиночку на дачному масиві “Калина” в м. Ковель ліквідовано рятувальниками 4-ї ДПРЧ м. Ковель. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Крім того, рятувальники ліквідували дві пожежі в господарських будівлях у селах Дубечне та Шацьк Ковельського району.