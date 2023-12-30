Тисяча гривень кожному українцю: Зеленський доручив запровадити нову програму допомоги

Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка передбачає допомогу в розмірі тисячі гривень для кожного українця.



Про це йдеться у зверненні Зеленського, пише



"Зараз на всіх рівнях нашої держави має тривати підготовка до найближчих місяців. Опалювальний сезон. Зима. Багато роботи в енергетиці – це захист об’єктів, це робота над стійкістю системи. Готуються регіони, готуються громади, готуються військові. Окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей.



Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Квитки – це Укрзалізниця. Українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони", - йдеться в повідомленні.



Глава держави доручив Кабміну визначити деталі і представити людям.



У 2021 році Зеленський запровадив видачу від держави тисячі гривень через додаток "Дія" кожному вакцинованому від коронавірусу. За ці кошти можна було придбати абонемент у спортзал, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, купити квитки для мандрівок всередині країни.



У вересні 2024 року міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що найближчим часом не варто очікувати на підвищення зарплати. Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявляв, що наразі державний бюджет повністю витрачається на фінансування військової сфери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українидоручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка передбачає допомогу в розмірі тисячі гривень для кожного українця.Про це йдеться у зверненні Зеленського, пише Українська правда "Зараз на всіх рівнях нашої держави має тривати підготовка до найближчих місяців. Опалювальний сезон. Зима. Багато роботи в енергетиці – це захист об’єктів, це робота над стійкістю системи. Готуються регіони, готуються громади, готуються військові. Окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей.Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Квитки – це Укрзалізниця. Українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони", - йдеться в повідомленні.Глава держави доручив Кабміну визначити деталі і представити людям.У 2021 році Зеленський запровадив видачу від держави тисячі гривень через додаток "Дія" кожному вакцинованому від коронавірусу. За ці кошти можна було придбати абонемент у спортзал, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, купити квитки для мандрівок всередині країни.У вересні 2024 року міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що найближчим часом не варто очікувати на підвищення зарплати. Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявляв, що наразі державний бюджет повністю витрачається на фінансування військової сфери.

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