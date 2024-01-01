У Луцькому районі рятувальники визволили двох цуценят, які впали у семиметровий колодязь





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



25 жовтня рятувальники 22-го Державного пожежно-рятувального поста отримали виклик у Луцькому районі, в селі Хмельницьке, Мар’янівської територіальної громади. На вулиці Набережній, 6 двоє маленьких цуценят опинилися на дні семиметрової криниці! За допомогою рятувальної мотузки та штурмової драбини рятувальники підняли наляканих малюків на поверхню. Історія мала щасливий фінал, а хвостаті друзі знову в безпеці.



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