У Луцькому районі рятувальники визволили двох цуценят, які впали у семиметровий колодязь

У Луцькому районі рятувальники визволили двох цуценят, які впали у семиметровий колодязь
У Луцькому районі рятувальники визволили цуценят із небезпечної пастки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

25 жовтня рятувальники 22-го Державного пожежно-рятувального поста отримали виклик у Луцькому районі, в селі Хмельницьке, Мар’янівської територіальної громади. На вулиці Набережній, 6 двоє маленьких цуценят опинилися на дні семиметрової криниці! За допомогою рятувальної мотузки та штурмової драбини рятувальники підняли наляканих малюків на поверхню. Історія мала щасливий фінал, а хвостаті друзі знову в безпеці.
У Луцькому районі рятувальники визволили двох цуценят, які впали у семиметровий колодязь

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, цуценята
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі рятувальники визволили двох цуценят, які впали у семиметровий колодязь
Сьогодні, 14:09
Аварія біля Луцька: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 13:16
Тисяча гривень кожному українцю: Зеленський доручив запровадити нову програму допомоги
Сьогодні, 12:41
На Волині горіли житловий будинок та дача
Сьогодні, 11:31
Окупанти продовжують наступальні дії на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
Сьогодні, 10:39
Схожі новини
На Волині горіли житловий будинок та дача На Волині горіли житловий будинок та дача
Сьогодні, 11:31
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
25 жовтень, 14:38
На Волині вогонь охопив гараж та ледве не поширився на житловий будинок На Волині вогонь охопив гараж та ледве не поширився на житловий будинок
24 жовтень, 18:03
На Волині горіли житловий будинок, хата-пустка та господарська споруда На Волині горіли житловий будинок, хата-пустка та господарська споруда
24 жовтень, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі рятувальники визволили двох цуценят, які впали у семиметровий колодязь
Сьогодні, 14:09
 0
Аварія біля Луцька: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 13:16
 0
Тисяча гривень кожному українцю: Зеленський доручив запровадити нову програму допомоги
Сьогодні, 12:41
 0
На Волині горіли житловий будинок та дача
Сьогодні, 11:31
 0
Окупанти продовжують наступальні дії на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
Сьогодні, 10:39
 0
Медіа
відео
1/8