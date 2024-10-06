На Запоріжжі загинув Герой з Луцька Геннадій Шепетюк

Геннадій Шепетюк.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Шепетюк Геннадій Миколайович, 15.03.1973 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника кулеметного відділення взводу вогневої підтримки, роти вогневої підтримки.



Матрос Шепетюк Геннадій Миколайович загинув 06.10.2024 року в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться вповідомленні.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Шепетюк Геннадій Миколайович, 15.03.1973 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника кулеметного відділення взводу вогневої підтримки, роти вогневої підтримки.Матрос Шепетюк Геннадій Миколайович загинув 06.10.2024 року в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться вповідомленні.

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