5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині

Олександр Кватирко

Рекреаційні зони

Екологічна продукція

Оновлення лісового фонду

Допомога армії

Наповнення бюджету

Волинь можна сміливо назвати краєм лісів, адже вони покривають понад третину території області. Це безкрайнє джерело ягід, грибів, лікарських рослин, а також чистого повітря і мальовничих краєвидів, що щороку закохують в себе туристів та місцевих жителів.Над тим, щоб волинські ліси стали ще більш привабливими та безпечними для відвідувачів, а також приносили користь країні, активно працюють лісівники.Поліський лісовий офіс ДП "Ліси України", який після укрупнення об'єднав Волинське та Рівненське обласні управління лісового та мисливського господарства, активно розвивається і модернізується.Сьогодні в установі працює понад 3 500 фахівців, близько трьох сотень з них захищають країну від ворога зі зброєю в руках. Очолює підприємство багаторічний керівникМи запитали у лісівників, чому волинянам варто пишатися лісомисливською галуззю області. І ось що нам відповіли.Упродовж останніх років підприємство створило розгалужену мережу рекреаційних пунктів, яких на території Волині та Рівненщини налічується близько двох сотень. Ці відпочинкові зони забезпечені всією необхідною інфраструктурою: водою, електроенергією, спортивними та дитячими майданчиками, місцями для багать, інвентарем та заготовленими дровами.Мета створення пунктів – мінімізувати ризик загорянь, оскільки 90% лісових пожеж трапляються через людську недбалість. Обладнання спеціальних місць для відпочинку допомагає уникнути самовільного розведення багать у лісі та збереженню насаджень.Крім того, біля таких зон відпочинку часто розміщені екостежки, де відвідувачі можуть прогулятися, безпечно насолоджуватися мальовничими краєвидами та познайомитися з флорою і фауною.Консервні цехи Поліського офісу – потужний в Україні оператор на ринку переробки дарів лісу. Сьогодні Волинь – єдина область, де такі комплекси збереглися і працюють.Щороку тут виготовляють тисячі одиниць екологічної консервації: маринованих грибів, варення з ягід. Також лісівники збирають березовий сік, а ще заготовляють мед на власних пасіках.Виробництво зосереджене у мальовничих куточках краю: селищах Маневичі, Колки та Цумань. На цій території, що багата на хвойні та мішані ліси, сади та пасовища, немає шкідливої для природи промисловості, тому й готова продукція є абсолютно натуральною та безпечною.Реалізують смаколики у фірмових магазинах "Лісовичок".Лісівники постійно працюють над відновленням лісових ресурсів. З початку року кожна ділянка, де відбулася заготівля деревини, була відновлена: навесні висадили понад 21 мільйон сіянців, а восени планується додати ще понад 7 мільйонів. Крім того, дерева висаджуються також на території громад. Цього року планують збільшити площу покритих лісом ділянок на 5 634 гектари.А ще цього року за інвестиційною програмою держпідприємства на Волині запрацював сучасний лісонасіннєвий центр з вирощування сіянців із закритою кореневою системою.Колективи філій Поліського лісового офісу активно підтримують Збройні Сили України. Лісівники передають техніку та обладнання через ДП «Ліси України» і Спілку воїнів-лісівників України, а також співпрацюють із латвійськими партнерами та фондом «Поліський лісівник».Для підтримки військових на передову було передано десятки автомобілів, технічних засобів та іншого обладнання, необхідного для виконання бойових завдань. На потреби ЗСУ також відправлено понад 30 тисяч кубометрів лісопродукції на суму понад 55 мільйонів гривень.Лісівники Волині ефективно виконують господарські завдання, що позитивно впливає на наповнення казни.За перше півріччя 2023 року чистий фінансовий результат склав 454 333 000 гривень, що перевищило показник аналогічного періоду минулого року на 8 мільйонів гривень.