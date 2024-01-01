Атака росії: у Києві через влучання дрона у багатоповерхівку загинула людина

Атака росії: у Києві через влучання дрона у багатоповерхівку загинула людина
Увечері 25 жовтня росія атакувала дронами Київ. Є влучання у багатоповерхівку. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про одну загиблу людину і 5 поранених, одного з них госпіталізували.

Як повідомили у КМВА, внаслідок атаки на Київ російських БпЛА в Соломʼянському районі загинула одна особа, постраждало шестеро людей, одну з них госпіталізували.

Як зазначив керівник міської військової адміністрації Сергій Попко, внаслідок атаки у Солом’янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа в окремій квартирі.

Кличко повідомляв, що через влучання БпЛА загорілися верхні поверхи.

КМВА згодом зазначила, що у багатоквартирному будинку проводять евакуацію мешканців.

Крім того, є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості у Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих, додали в адміністрації.

За інформацією ДСНС, пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Рятувальники локалізували пожежу квартир на 20 та 21 поверсі і евакуювали понад сотню людей.

"На місці працюють психологи ДСНС, триває перевірка квартир та ліквідація пожежі", - додали у ДСНС.

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Теги: Росія, війна
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