Атака росії: у Києві через влучання дрона у багатоповерхівку загинула людина

Увечері 25 жовтня росія атакувала дронами Київ. Є влучання у багатоповерхівку. Міський голова Києваповідомив про одну загиблу людину і 5 поранених, одного з них госпіталізували.Як повідомили у КМВА, внаслідок атаки на Київ російських БпЛА в Соломʼянському районі загинула одна особа, постраждало шестеро людей, одну з них госпіталізували.Як зазначив керівник міської військової адміністрації, внаслідок атаки у Солом’янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа в окремій квартирі.Кличко повідомляв, що через влучання БпЛА загорілися верхні поверхи.КМВА згодом зазначила, що у багатоквартирному будинку проводять евакуацію мешканців.Крім того, є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості у Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих, додали в адміністрації.За інформацією ДСНС, пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Рятувальники локалізували пожежу квартир на 20 та 21 поверсі і евакуювали понад сотню людей."На місці працюють психологи ДСНС, триває перевірка квартир та ліквідація пожежі", - додали у ДСНС.