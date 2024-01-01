Нацбанк оприлюднив, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних

Нацбанк оприлюднив, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
Офіційний курс долара збільшиться за вихідні: у понеділок 28 жовтня іноземна валюта додасть 5 копійок у ціні.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 28 жовтня.

Своєю чергою, курс євро збільшиться на 17 копійок.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,31 грн (41,26 грн станом на 25 жовтня);
1 євро — 44,71 грн (44,54 грн станом на 25 жовтня).

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Теги: Курс валют, Луцьк
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