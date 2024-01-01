Нацбанк оприлюднив, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних





Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 28 жовтня.



Своєю чергою, курс євро збільшиться на 17 копійок.



Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:



1 долар США — 41,31 грн (41,26 грн станом на 25 жовтня);

1 євро — 44,71 грн (44,54 грн станом на 25 жовтня).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіційний курс долара збільшиться за вихідні: у понеділок 28 жовтня іноземна валюта додасть 5 копійок у ціні.Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 28 жовтня.Своєю чергою, курс євро збільшиться на 17 копійок.Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:1 долар США — 41,31 грн (41,26 грн станом на 25 жовтня);1 євро — 44,71 грн (44,54 грн станом на 25 жовтня).

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