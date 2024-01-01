Що буде з цінами на картоплю: в Мінагрополітики відповіли
Сьогодні, 03:13
Цього року ціни на картоплю значно зросли через засуху.
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, під час брифінгу в Media Center Ukraine.
За його словами, наразі ціна на картоплю не змінюється вже кілька тижнів.
"Оптова вартість становить 25 гривень за кілограм та 30 гривень — роздрібна. За словами Висоцького, ціна на картоплю не буде змінюватися і далі", - йдеться в повідомленні.
Водночас так само немає підстав для зростання ціни до 50 гривень.
"Цього не станеться принаймні з двох причин. По-перше, нинішня ціна повинна покривати собівартість картоплі навіть в умовах зниження врожайності. А по-друге, ця ціна дозволяє імпортувати", - зазначив Висоцький.
Він додав, що це незначні обсяги порівняно з нашим виробництвом, але цих декілька десятків тисяч тонн достатньо для того, щоб стабілізувати умовно спекулятивне зростання ціни і його зупинити.
"Водночас зниження ціни на картоплю також не буде. За прогнозами Мінагрополітики, ближче до весни її вартість може дещо зрости", - йдеться в прогнозі.
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Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, під час брифінгу в Media Center Ukraine.
За його словами, наразі ціна на картоплю не змінюється вже кілька тижнів.
"Оптова вартість становить 25 гривень за кілограм та 30 гривень — роздрібна. За словами Висоцького, ціна на картоплю не буде змінюватися і далі", - йдеться в повідомленні.
Водночас так само немає підстав для зростання ціни до 50 гривень.
"Цього не станеться принаймні з двох причин. По-перше, нинішня ціна повинна покривати собівартість картоплі навіть в умовах зниження врожайності. А по-друге, ця ціна дозволяє імпортувати", - зазначив Висоцький.
Він додав, що це незначні обсяги порівняно з нашим виробництвом, але цих декілька десятків тисяч тонн достатньо для того, щоб стабілізувати умовно спекулятивне зростання ціни і його зупинити.
"Водночас зниження ціни на картоплю також не буде. За прогнозами Мінагрополітики, ближче до весни її вартість може дещо зрости", - йдеться в прогнозі.
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