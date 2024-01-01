26 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження журналіст та письменник(на фото).Крім того, особисте свято сьогодні у начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарстваТакож день народження цього дня святкує заступник луцького мера, керуючий справами виконкомуІменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Дмитро, Антон, Марк, Василь, Афанасій.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.26 жовтня 2010 року у Луцьку відкрили студентську поліклініку.У 2012 році в Луцьку відкрили торгово-розважальний комплекс «Сіті-парк».