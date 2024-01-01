26 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження журналіст та письменник Володимир Лис (на фото).
Крім того, особисте свято сьогодні у начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка.
Також день народження цього дня святкує заступник луцького мера, керуючий справами виконкому Юрій Вербич.
Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Дмитро, Антон, Марк, Василь, Афанасій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
26 жовтня 2010 року у Луцьку відкрили студентську поліклініку.
У 2012 році в Луцьку відкрили торгово-розважальний комплекс «Сіті-парк».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Крім того, особисте свято сьогодні у начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка.
Також день народження цього дня святкує заступник луцького мера, керуючий справами виконкому Юрій Вербич.
Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Дмитро, Антон, Марк, Василь, Афанасій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
26 жовтня 2010 року у Луцьку відкрили студентську поліклініку.
У 2012 році в Луцьку відкрили торгово-розважальний комплекс «Сіті-парк».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
26 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні ціни на популярний овоч побили семирічний рекорд: що відомо
25 жовтень, 23:19
На Волині в магазині продали цукерки з хробаками
25 жовтень, 22:43
Тендер на капремонт пошкодженого будинку на Відродження не відбувся: що кажуть у міськраді Луцька
25 жовтень, 22:11
На Волині триває збір цукрових буряків
25 жовтень, 21:45