В Україні ціни на популярний овоч побили семирічний рекорд: що відомо

Оптові ціни на огірки встановлено в діапазоні 80-100 грн/кг, що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.В Україні стрімко дорожчають тепличні огірки. Ціни рвонули вгору через дефіцит овоча, але попит водночас залишається стабільним, що дає змогу й надалі підвищувати ціни.Про це повідомляє EastFruit.Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що оптові ціни на огірки встановлено в діапазоні 80-100 грн/кг ($1,94-2,42/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Нинішні ціни на тепличні огірки в Україні є найвищими, як мінімум, за останні сім років.У зв'язку з ситуацією, що склалася, багато імпортерів уже готуються почати масові закупівлі огірків у Туреччині. Зазвичай імпортні огірки починають надходити на внутрішній ринок із другої половини жовтня, коли пропозиція від місцевих фермерів різко падає.Зазначається, що зараз тепличні огірки в Україні вже в середньому на 29% дорожчі, ніж в аналогічний період минулого року.Експерти не виключають, що оптові ціни підвищуватимуть доти, доки на ринок не почнуть масово надходити імпортні огірки.