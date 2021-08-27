Тендер на капремонт пошкодженого будинку на Відродження не відбувся: що кажуть у міськраді Луцька

Тендер на капремонт пошкодженого будинку на Відродження не відбувся: що кажуть у міськраді Луцька
У Луцьку не відбувся тендер на визначення підрядника з відновлення пошкодженого від російської атаки 26 серпня будинку на проспекті Відродження, 18.

Кінцевий строк подання пропозицій був 23 жовтня, однак участі в тендері ніхто не взяв. Тендер був оголошений на платформі Prozorro 8 жовтня. Очікувана вартість закупівлі —становила 3 мільйони 56 тисяч гривень.

У коментарі Суспільному начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Василь Ліщук розповів, що особисто спілкувався з луцькими підрядними організаціями щодо участі у відновленні багатоповерхівки на проспекті Відродження.

З його слів, керівники місцевих фірм пояснювали, що причина, через яку не брали участі в тендері — брак людей, який утворився у зв'язку з мобілізацією.

"На жаль, тендер не відбувся. Маємо зараз нові задачі. Працюємо зі всіх сил, просимо все місто, всіх підрядників — ставте ціль допомогти людям. Бажання зробити капремонт є в багатьох підрядників, але проблема в тому, що немає людей", — сказав очільник управління.

Василь Ліщук зазначив: аби оперативно розв'язати проблему, міськрада займається пошуком підрядника, з яким ймовірно укладуть договір на капремонт будинку без оголошення повторного тендеру.

"Вивчаємо це питання, щоб все правильно організувати. Проблема в тому, що підрядника нема. Навіть тих людей, які в них є, не вистачає для виконання ремонтних робіт. Завтра, в неділю, будемо зустрічатися з підрядниками, які можливо могли б по 1-3 людей з інших об'єктів набрати, щоб сформувати будівельну бригаду з заброньованих хлопців", — зазначив Василь Ліщук.

Василь Ліщук додав, що наразі управління капітального будівництва займається пошуком підрядної організації, яка погодилася б провести аварійно-відновлювальні роботи пошкодженого будинку.

Що відомо про наслідки атаки РФ у Луцьку 26 серпня 2024 року

Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.

З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.

4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.

Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будинку № 18 на проспекті Відродження виконали 2 вересня 2024 року. У міськраді зазначали раніше: капітальному ремонту підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах 5-го поверху в 3-му та частині 2-го і 4-го під’їздів. Загальна площа становить 360 метрів квадратних.

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Теги: пошкоджені будинки, атака РФ, Луцьк, тендер
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