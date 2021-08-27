Тендер на капремонт пошкодженого будинку на Відродження не відбувся: що кажуть у міськраді Луцька





Кінцевий строк подання пропозицій був 23 жовтня, однак участі в тендері ніхто не взяв. Тендер був оголошений на платформі Prozorro 8 жовтня. Очікувана вартість закупівлі —становила 3 мільйони 56 тисяч гривень.



У коментарі Василь Ліщук розповів, що особисто спілкувався з луцькими підрядними організаціями щодо участі у відновленні багатоповерхівки на проспекті Відродження.



З його слів, керівники місцевих фірм пояснювали, що причина, через яку не брали участі в тендері — брак людей, який утворився у зв'язку з мобілізацією.



"На жаль, тендер не відбувся. Маємо зараз нові задачі. Працюємо зі всіх сил, просимо все місто, всіх підрядників — ставте ціль допомогти людям. Бажання зробити капремонт є в багатьох підрядників, але проблема в тому, що немає людей", — сказав очільник управління.



Василь Ліщук зазначив: аби оперативно розв'язати проблему, міськрада займається пошуком підрядника, з яким ймовірно укладуть договір на капремонт будинку без оголошення повторного тендеру.



"Вивчаємо це питання, щоб все правильно організувати. Проблема в тому, що підрядника нема. Навіть тих людей, які в них є, не вистачає для виконання ремонтних робіт. Завтра, в неділю, будемо зустрічатися з підрядниками, які можливо могли б по 1-3 людей з інших об'єктів набрати, щоб сформувати будівельну бригаду з заброньованих хлопців", — зазначив Василь Ліщук.



Василь Ліщук додав, що наразі управління капітального будівництва займається пошуком підрядної організації, яка погодилася б провести аварійно-відновлювальні роботи пошкодженого будинку.



Що відомо про наслідки атаки РФ у Луцьку 26 серпня 2024 року



Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.



З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.



4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.



Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будинку № 18 на проспекті Відродження виконали 2 вересня 2024 року. У міськраді зазначали раніше: капітальному ремонту підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах 5-го поверху в 3-му та частині 2-го і 4-го під’їздів. Загальна площа становить 360 метрів квадратних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку не відбувся тендер на визначення підрядника з відновлення пошкодженого від російської атаки 26 серпня будинку на проспекті Відродження, 18.Кінцевий строк подання пропозицій був 23 жовтня, однак участі в тендері ніхто не взяв. Тендер був оголошений на платформі Prozorro 8 жовтня. Очікувана вартість закупівлі —становила 3 мільйони 56 тисяч гривень.У коментарі Суспільному начальник управління капітального будівництва Луцької міської радирозповів, що особисто спілкувався з луцькими підрядними організаціями щодо участі у відновленні багатоповерхівки на проспекті Відродження.З його слів, керівники місцевих фірм пояснювали, що причина, через яку не брали участі в тендері — брак людей, який утворився у зв'язку з мобілізацією."На жаль, тендер не відбувся. Маємо зараз нові задачі. Працюємо зі всіх сил, просимо все місто, всіх підрядників — ставте ціль допомогти людям. Бажання зробити капремонт є в багатьох підрядників, але проблема в тому, що немає людей", — сказав очільник управління.Василь Ліщук зазначив: аби оперативно розв'язати проблему, міськрада займається пошуком підрядника, з яким ймовірно укладуть договір на капремонт будинку без оголошення повторного тендеру."Вивчаємо це питання, щоб все правильно організувати. Проблема в тому, що підрядника нема. Навіть тих людей, які в них є, не вистачає для виконання ремонтних робіт. Завтра, в неділю, будемо зустрічатися з підрядниками, які можливо могли б по 1-3 людей з інших об'єктів набрати, щоб сформувати будівельну бригаду з заброньованих хлопців", — зазначив Василь Ліщук.Василь Ліщук додав, що наразі управління капітального будівництва займається пошуком підрядної організації, яка погодилася б провести аварійно-відновлювальні роботи пошкодженого будинку.Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будинку № 18 на проспекті Відродження виконали 2 вересня 2024 року. У міськраді зазначали раніше: капітальному ремонту підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах 5-го поверху в 3-му та частині 2-го і 4-го під’їздів. Загальна площа становить 360 метрів квадратних.

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