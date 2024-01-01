Скільки коштує риба на луцьких ринках





Продавці кажуть, що найбільше має попит карась і короп, а ще у продажі є соми та щуки, пише



Так, великі коропи продають по 140 грн за кілограм.



«Зараз такі слабенькі базари, нема людей. Залежить який покупець. Якщо бабка прийде на ту пенсію, то вона візьме там маленьку рибинку. Ну є люди мають гроші, то беруть», – каже продавець.



У іншій точці із живою рибою продають щуку за 180 грн за кіло, а коропа – по 130 - 140 гривень, а також карась – по 80 та 90 грн.



Ціни на морожену рибу



«Хеки, окуні, минтаї, червона вся в асортименті, камбала, мойва, салака, оселедці, риба в асортименті є абсолютно вся...», – розповідає продавчиня ринку.



Ціни на дрібну рибу – від 75 до 100 грн, хекові, минтаєві риби – в середньому 140-155 гривень за кіло. Сайдові, тріскові риби – в середньому 120 гривень.



«Червона риба – цінова політика: якщо на кісточці в середньому від 100 гривень, якщо філейного типу 650 навіть може бути», – каже жінка.



До слова, найчастіше купують на ринку морожені хеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на ринках продають живу та морожену рибу.Продавці кажуть, що найбільше має попит карась і короп, а ще у продажі є соми та щуки, пише «Конкурент» Так, великі коропи продають по 140 грн за кілограм.«Зараз такі слабенькі базари, нема людей. Залежить який покупець. Якщо бабка прийде на ту пенсію, то вона візьме там маленьку рибинку. Ну є люди мають гроші, то беруть», – каже продавець.У іншій точці із живою рибою продають щуку за 180 грн за кіло, а коропа – по 130 - 140 гривень, а також карась – по 80 та 90 грн.Ціни на морожену рибу«Хеки, окуні, минтаї, червона вся в асортименті, камбала, мойва, салака, оселедці, риба в асортименті є абсолютно вся...», – розповідає продавчиня ринку.Ціни на дрібну рибу – від 75 до 100 грн, хекові, минтаєві риби – в середньому 140-155 гривень за кіло. Сайдові, тріскові риби – в середньому 120 гривень.«Червона риба – цінова політика: якщо на кісточці в середньому від 100 гривень, якщо філейного типу 650 навіть може бути», – каже жінка.До слова, найчастіше купують на ринку морожені хеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію