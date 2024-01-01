Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 26 жовтня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі із збереженням у першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 12-14° тепла.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі із збереженням у першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі із збереженням у першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 12-14° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі із збереженням у першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла.

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