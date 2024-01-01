На Полтавщині помер захисник Володимир Євпак з Волині

Володимира Андрійовича Євпака, старшого солдата інженерно-технічної роти. Він став на захист України з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.



Очільник громади Олександр Гаврилюк відзначив, що Володимир завжди дбав про своїх побратимів, передає



«Володя дуже переймався забезпеченням своїх побратимів. Коли перебував у відпустці, клопотався, знаходив порозуміння і назад уже віз армійські аптечки, які ми знаходили по всій області.



Перебуваючи на лікуванні, Володимир Андрійович не міг знайти спокою, бо побратими на війні не мають на чому їздити, не мають інструментів, матеріалів. І це вирішили. В його думках було самому їхати цим автомобілем і везти все необхідне. Але ще мав тиждень часу на лікування і він сказав, що хлопцям треба все це вже. А ще дуже Володя хотів бути вдома, з дітьми, з дружиною, з рідними. Але залишився вірним присязі СОЛДАТА!



Кілька днів тому знову повернувся у військовий стрій. На жаль, 24 жовтня 2024 року захисник помер у лікарні на Полтавщині.



Невимовний жаль охоплює від утрати щирих патріотів рідної землі. Висловлюю співчуття батькам Андрію Наумовичу та Ніні Михайлівні, овдовілій дружині Тетяні, сину та доньці відважного воїна», - йдеться у дописі.





Про зустріч скорботного кортежу з тілом Героя повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Полтавщині, під час виконання військового обов’язку, перестало битися серце 46-річного маневичанина, старшого солдата інженерно-технічної роти. Він став на захист України з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.Очільник громадивідзначив, що Володимир завжди дбав про своїх побратимів, передає ВСН «Володя дуже переймався забезпеченням своїх побратимів. Коли перебував у відпустці, клопотався, знаходив порозуміння і назад уже віз армійські аптечки, які ми знаходили по всій області.Перебуваючи на лікуванні, Володимир Андрійович не міг знайти спокою, бо побратими на війні не мають на чому їздити, не мають інструментів, матеріалів. І це вирішили. В його думках було самому їхати цим автомобілем і везти все необхідне. Але ще мав тиждень часу на лікування і він сказав, що хлопцям треба все це вже. А ще дуже Володя хотів бути вдома, з дітьми, з дружиною, з рідними. Але залишився вірним присязі СОЛДАТА!Кілька днів тому знову повернувся у військовий стрій. На жаль, 24 жовтня 2024 року захисник помер у лікарні на Полтавщині.Невимовний жаль охоплює від утрати щирих патріотів рідної землі. Висловлюю співчуття батькам Андрію Наумовичу та Ніні Михайлівні, овдовілій дружині Тетяні, сину та доньці відважного воїна», - йдеться у дописі.Про зустріч скорботного кортежу з тілом Героя повідомлять згодом.

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