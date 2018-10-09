На Волині триває збір цукрових буряків





Про це Юрій Юрченко.



Наразі фермери уже зібрали 70 % врожаю.



«Аграрії стрімко збільшують площі і ми прогнозуємо в наступному році збільшення в області цукрового буряка. Щодо цукристості — вона становить в середньому 15-16 %, що дасть змогу нас повністю забезпечити цукром область», — сказав посадовець.



Юрій Юрченко також додав, що на Волині є два цукрових заводи, які в середньому виробляють 150-170 тисяч тонн цукру на рік.



Досвід одного із фермерських господарств



У селі Бубнів Володимирського району працює сільськогосподарська техніка одного з фермерських господарств. На 60 гектарах поля копають цукрові буряки.



За три дні, каже комбайнер Андрій Петрочук, половину врожаю зібрали.



«Добре виростив – добре зібрав. Коли гарна погода, то і гарно збирається. Відносно суха земля має бути, а зараз якраз для копки нормальна погода», — каже комбайнер.



Копати буряки розпочали півтора тижня тому. Коренеплоди вантажать на край поля. Вдень вивозить до 40 причепів.



Зі слів агронома фермерського господарства Тараса Навроцького, цього року цукрових буряків посіяли більше, але через посушливе літо очікують на менший врожай.



«Засіяли 380 гектарів, з яких 100 гектарів викопали. Ми вже вирощуємо цукровий буряк 20 років.Цього року не вистачало вологи, минулий рік краща була врожайність», — говорить агроном.



Зібрати усі коренеплоди у селі Бубнів планують орієнтовно за три тижні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині тривають осінньо-польові роботи. Загальна площа посівів цукрового буряка на Волині - 11 тисяч гектарів коренеплодів - це на тисячу більше, ніж торік.Про це Суспільному розповів керівник обласного департаменту агропромислового розвиткуНаразі фермери уже зібрали 70 % врожаю.«Аграрії стрімко збільшують площі і ми прогнозуємо в наступному році збільшення в області цукрового буряка. Щодо цукристості — вона становить в середньому 15-16 %, що дасть змогу нас повністю забезпечити цукром область», — сказав посадовець.Юрій Юрченко також додав, що на Волині є два цукрових заводи, які в середньому виробляють 150-170 тисяч тонн цукру на рік.У селі Бубнів Володимирського району працює сільськогосподарська техніка одного з фермерських господарств. На 60 гектарах поля копають цукрові буряки.За три дні, каже комбайнер, половину врожаю зібрали.«Добре виростив – добре зібрав. Коли гарна погода, то і гарно збирається. Відносно суха земля має бути, а зараз якраз для копки нормальна погода», — каже комбайнер.Копати буряки розпочали півтора тижня тому. Коренеплоди вантажать на край поля. Вдень вивозить до 40 причепів.Зі слів агронома фермерського господарства, цього року цукрових буряків посіяли більше, але через посушливе літо очікують на менший врожай.«Засіяли 380 гектарів, з яких 100 гектарів викопали. Ми вже вирощуємо цукровий буряк 20 років.Цього року не вистачало вологи, минулий рік краща була врожайність», — говорить агроном.Зібрати усі коренеплоди у селі Бубнів планують орієнтовно за три тижні.

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