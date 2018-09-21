На Волині в магазині продали цукерки з хробаками

На Волині в магазині продали цукерки з хробаками
У місті Рожище місцеві жителі зіткнулися з неприємним інцидентом під час покупок у магазині «Торба».

За словами анонімного учасника спільноти «Рожищенський базар» на платформі Facebook, у цьому магазині було придбано шоколадні цукерки, які виявилися зіпсованими — всередині були виявлені хробаки. Така знахідка викликала хвилю обурення серед місцевих жителів, передає ВСН.

Анонімний користувач, який розповів про ситуацію, закликав інших мешканців Рожища бути обережними та утриматися від покупки цукерок у «Торбі». Цей випадок став предметом активного обговорення у спільноті, де люди висловлювали свою думку про якість продуктів у магазині та відзначали важливість ретельного вибору товарів перед покупкою.

Журналісти ВСН вирішили поцікавитися у магазині «Торба», чи збираються вони реагувати на цей випадок. Керуюча магазином, яка не захотіла представитися, зазначила, що про ситуацію дізналася із соцмереж. За її словами, ніхто до магазину не звертався зі скаргою, ніхто не просив відшкодувати гроші за товар.

«У соцмережах виклав допис анонімний учасник. Ми навіть не знаємо перед ким вибачитися. Крім того, не представлено чек, де б було зафіксовано, що товар придбали саме в нашому магазині.

Навіть якщо й так, то це питання можна було вирішити безпосередньо у магазині. Ми готові вибачитися, компенсувати кошти чи надати інший товар», - сказала представниця магазину «Торба».

Як акцентувала вона, у «Торбі» не продається протермінований та зіпсований товар, адже постачальники забирають його увесь протермінований і зіпсований товар.

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Теги: цукерки, хробаки
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