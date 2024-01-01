Магнітні бурі: прогноз на вихідні

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26-27 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильныша буря та її наслідки ы вплив на людей і техніку.В суботу, 26 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі. Проте вже в неділю, 27 жовтня, вона вщухне до невеликих магнітних хвилювань.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.