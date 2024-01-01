За добу українські воїни знищили понад 1440 окупантів, 39 артсистем та 23 ББМ
Сьогодні, 09:41
Військовослужбовці Сил оборони України щоденно нищать живу силу та техніку російських окупантів. Протягом минулої доби українські воїни знищили понад 1440 окупантів, 39 артсистем та 23 бойові броньовані машини противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 689040 (+1440) осіб,
танків ‒ 9113 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 18355 (+23) од,
артилерійських систем – 19821 (+39) од,
РСЗВ – 1240 (+0) од,
засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17799 (+73),
крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 27560 (+100) од,
спеціальна техніка ‒ 3542 (+1)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 689040 (+1440) осіб,
танків ‒ 9113 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 18355 (+23) од,
артилерійських систем – 19821 (+39) од,
РСЗВ – 1240 (+0) од,
засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17799 (+73),
крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 27560 (+100) од,
спеціальна техніка ‒ 3542 (+1)
Дані уточнюються.
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