Волинянка отримала гран-прі міжнародного конкурсу

Зоряна Літвин отримала Гран-прі в міжнародному онлайн-конкурсі «Україна єднає світ», здобула найвищу нагороду – Гран-прі у категорії «Професіонали», в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво: вишивка».



Вишивальниця Зоряна Літвин з Горохова вперше брала участь у конкурсі, - пише



Цей був багатожанровий та для різних вікових категорій конкурс, який об’єднав талановитих людей з України та світу. Наша землячка мала за велику честь спілкуватися з Героєм України, народною артисткою України Адою Роговцевою, головою цього журі. Елегантні, бездоганні вишиванки Зоряни Літвин, виконані білими нитками на білому полотні, були удостоєні найвищої похвали від усіх членів журі.

До речі, син пані Зоряни – Роман – теж брав участь у цьому конкурсі в номінації «Інструментальний жанр». Його віртуозну гру на акордеоні журі теж високо оцінило: він здобув перше призове місце.



"Моя любов до вишивання, – щиро ділиться своїми думками співрозмовниця, – виплекана серцем. Пам’ятаю ще з дитинства, як терпляче й охайно робила це мама. А якщо зазирнути в минуле, то це уміння чи навіть дар, напевне, – від моєї бабусі, яка була на всю округу майстринею ткацтва. Її рушники й досі зберігаються у нашій шафі як дорогоцінний спадок для майбутніх поколінь".



Коли Зоряна береться за вишивання, то раз-по-раз подумки складає своїй дорогій матусі зворушливі усні листи-подяки та повідомлення...



"Цікавитеся, чи щаслива я людина, – перепитує мене Зоряна, – однозначно – так! Я – підприємець, довкола мене завжди чимало різних людей. Спілкуючись, пізнаю їхні долі і вишиваю".



Щодня Зоряна молитовно звертається до Бога, до нашого небесного батька, бо він є любов і порада для усіх, хто сьогодні живе на цій грішній землі.



"Знаєте, – веде далі свою розповідь моя співрозмовниця, – я ще більше стала молитися до Бога, коли я і мої рідні потрапили у страшну аварію. І тільки Боже чудо врятувало нас від загибелі. Бо саме у ту мить нам на поміч примчав досвідчений лікар, який зупинив свій автомобіль біля місця катастрофи і надав кваліфіковану допомогу".



Рукодільниця постійно шукає старі чи забуті орнаменти. Бажання відшуковувати старі зразки вишиванок ще більше загострилося після повномасштабної війни з російським агресором. Кілька місяців Зоряна перебувала за кордоном, але повернулася у рідний Горохів, бо не змогла довше там перебувати. Саме тоді й вирішила для себе: гуртом і кожен на своєму місці може відновлювати свою Україну.



"Якщо говорити конкретно про себе, – то моя зброя у боротьбі з ворогом – це популяризація вишиванок в Україні і за кордоном, бо це – невмирущий код нашої нації, вигаптувана на полотні наша ідентичність", - каже пані Зоряна.



Чимало виробів пані Зоряни придбали жителі східних областей, також із Харкова, Чернігова. В захопленні від ручної роботи горохівської майстрині міський голова Чугуєва, що на Харківщині. Друзі так і сказали місцевому мерові: «Нарешті ти маєш чудову, справді українську вишиванку!».



Знають і дуже поціновують Зорянині вироби за кордоном. Є зворушлива історія про вишиванку для сімейної пари. Все почалося з німецького Мюнхена. Понад 20 років там живе подружжя Юлії та Юрія Душків. Уже 11 літ вони активно волонтерять, збирають допомогу для ЗСУ, організовують благодійні концерти українських зірок. Щоразу на ці заходи подружжя приходить у вишиванках, які виготовлені руками нашої героїні.



"Ви знаєте, – ділиться своїми спостереженнями вишивальниця, – вкотре переконуюся, що треба людину вимірювати не тим, чи має вона український паспорт, чи ні, а тим, – наскільки вона серцем горнеться до всього українського. Мені пощастило познайомитися із чудовим подружжям: вона – Ірина, українка, він – Антуан, німець. Разом вони трепетно і з пошаною ставляться до усього українського. Їхні почуття надихнули мене на створення особливої вишиванки, на якій, за одностайним побажанням, був вишитий герб – символ нашої державності".



Варто сказати, що Зоряна за рік створює до 25 вишиванок, щоденно цьому непростому заняттю присвячує 10–12 годин кропіткої праці.



Коли бесіда зі співрозмовницею зайшла про те, які квіти і кольори вона любить, то відповідь була однозначна – усі. І пояснила, що кожна квітка чи колір має свою незабутню красу, несе в собі особливу магію і естетичне навантаження.



"І все ж, – зізнається Зоряна, – я дуже люблю мережити біле полотно… білими нитками. Чому? Бо це символ чистої душі й самої долі людини".

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