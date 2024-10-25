На Курщині загинув воїн з Волині Василь Карабаджак





Жахлива звістка надійшла до Любомльської громади.



"Війна забрала життя нашого земляка, жителя м. Любомль - Карабаджака Костянтина Миколайовича, 15.03.1983 р.н., який вважався зниклим безвісти з 25.10.2024. Воїн загинув 25.10.2024 захищаючи територіальну цілісність та суверинітет України, залишившись вірним присязі, поблизу н.п. Погребки, Суджанського району, Курської області", - йдеться у дописі на сторінці громади.



Про дату та час прибуття траурного кортежу проінформують згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жорстока російсько-українська війна забрала життя ще одного воїна-волинянина, який став на захист Батьківщини.Жахлива звістка надійшла до Любомльської громади."Війна забрала життя нашого земляка, жителя м. Любомль -, 15.03.1983 р.н., який вважався зниклим безвісти з 25.10.2024. Воїн загинув 25.10.2024 захищаючи територіальну цілісність та суверинітет України, залишившись вірним присязі, поблизу н.п. Погребки, Суджанського району, Курської області", - йдеться у дописі на сторінці громади.Про дату та час прибуття траурного кортежу проінформують згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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