Волонтери у Луцьку сплели понад 70 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток

Волонтери у Луцьку сплели понад 70 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток
Від початку повномасштабного вторгнення волонтери у Луцьку сплели для військових понад 70 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток.

Цієї площі вистачило б, щоб накрити територію усієї Луцької громади, розповіла Суспільному волонтерка Олена Мисковець.

Частину сіток зв’язують на Театральному майдані у центрі міста.

Одна з найбільших має площу 20 на 10 метрів.
Волонтери у Луцьку сплели понад 70 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток

"Це зусилля декількох днів, декілька локацій трудилися, щоб виконати це замовлення, — говорить Олена Мисковець. — Зараз є ще до 30 замовлень. На початку війни просили сітки 6 на 8 метрів чи 6 на 4, то зараз переважно сітки більші виконуємо — і 6 на 12, і 8 на 10, і зараз ця сітка — 20 на 10".
Волонтери у Луцьку сплели понад 70 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток

Загалом волонтери, які базуються в обласній бібліотеці для юнацтва, створили у громаді 17 локацій, де можна долучитися до плетіння сіток.
Волонтери у Луцьку сплели понад 70 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток

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Теги: Волинь, волонтерство, сітка
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