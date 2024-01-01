На Волині з палаючої будівлі врятували жінку, яка отруїлася чадним газом

Волинській пожежники врятували жінку з палаючого будинку. Пожежа сталася ввечері 26 жовтня.Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.26 жовтня о 21:24 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селищі Локачі Володимирського району. На місце події прибули вогнеборці 15-ї ДПРЧ сел. Локачі та МПО с. Війниця.Вогнем було охоплено дерев'яний житловий будинок розміром 10x8 м. Загоряння виникло в одній із житлових кімнат будинку. Під час гасіння пожежі з будинку було евакуйовано жінку 1975 року народження, яка отруїлася продуктами горіння, та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Пожежу ліквідовано о 22:15. Причина займання встановлюється.26 жовтня о 23:32 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Озеро Ківерцівської громади Луцького району.На місце події прибули вогнеборці 6 ДПРЧ м. Ківерці, місцева пожежна команда села Журавичі та добровільна пожежна команда Шведського Центру Допомоги із села Озеро.Спільними зусиллями за допомогою 2 водяних стволів о 00:13 пожежу вдалось ліквідувати.Пожежа до травмування чи загибелі людей не призвела.Збитки від пожежі встановлюються , попередня причина: коротке замикання електромережі.