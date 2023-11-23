Переселенцям з Лисичанська, які переїхали на Волинь, відремонтували будинок. ФОТО

Благодійники допомогли родині, яка переїхала з Лисичанська на Волинь, з ремонтом придбаного будинку.Про це повідомили у благодійному фонді "Рокада".У селі Дубове, що на Волині, проживає чотири покоління під одним дахом: найстаршій, пані Ніні, 89 років. Разом з нею її син Володимир з дружиною Людмилою та сім'я онука Сергія з трьома дітками.Родина разом змушена була тікати від обстрілів у рідному Лисичанську та шукати собі новий та безпечний дім. Не вагаючись вони вирішили купити будинок поблизу міста Ковель.На жаль, будинок потребував невідкладного ремонту, на який сім’я не мала коштів. Проте фахівці Благодійного фонду «Рокада» Волинь змогли допомогти людям в цій ситуації. Родина отримала новий дах: ми замінили кроквяну систему, зробили гідроізоляцію та настил із металочерепиці, підшили дах і зміцнили фронтон.Тепер їхній новий дім не просто місце проживання, а справжній затишний та комфортний простір для великої родини, де вони можуть відновлювати сили та продовжувати жити у безпеці.Проєкт реалізується за підтримки UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні.