Волинські медики перемогли на змаганнях у Литві





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



25 жовтня у Центрі професійно-технічної підготовки Караліуса Міндаугаса в місті Каунас (Литва) втретє відбулися "Міжнародні змагання з першої допомоги середніх та професійних шкіл 2024".



Цьогоріч участь у змаганнях взяли 37 команд з Литви та інших країн.

Команда у складі фельдшерів медицини невідкладних станів КП "ВОЦЕМДМК" Вікторії Винарської, Вікторії Лазаревої та Тетяни Луць, здобула перше місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Команда студентів-парамедиків Волинського медичного інституту, які є працівниками КП "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", здобула перше місце серед міжнародних команд на змаганнях у місті Каунас (Литва).Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.25 жовтня у Центрі професійно-технічної підготовки Караліуса Міндаугаса в місті Каунас (Литва) втретє відбулися "Міжнародні змагання з першої допомоги середніх та професійних шкіл 2024".Цьогоріч участь у змаганнях взяли 37 команд з Литви та інших країн.Команда у складі фельдшерів медицини невідкладних станів КП "ВОЦЕМДМК", здобула перше місце.

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