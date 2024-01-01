Волинські медики перемогли на змаганнях у Литві

Волинські медики перемогли на змаганнях у Литві
Команда студентів-парамедиків Волинського медичного інституту, які є працівниками КП "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", здобула перше місце серед міжнародних команд на змаганнях у місті Каунас (Литва).

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

25 жовтня у Центрі професійно-технічної підготовки Караліуса Міндаугаса в місті Каунас (Литва) втретє відбулися "Міжнародні змагання з першої допомоги середніх та професійних шкіл 2024".

Цьогоріч участь у змаганнях взяли 37 команд з Литви та інших країн.
Команда у складі фельдшерів медицини невідкладних станів КП "ВОЦЕМДМК" Вікторії Винарської, Вікторії Лазаревої та Тетяни Луць, здобула перше місце.

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Теги: Волинь, медицина
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