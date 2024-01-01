Волинські воїни на Донеччині знищили дві самохідні гармати «Піон» у тилу ворога. ВІДЕО





Про це повідомили на сторінці бригади.



Прикметно, що сталося це в глибокому тилу ворога – за 25 км від лінії фронту, біля окупованого російськими військами українського міста Горлівка.



Техніку знищено снайперськими скидами з дрона-«бомбера». Корегування удару здійснювали аеророзвідники Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відразу дві самохідних гармати великої потужності 2С7 «Піон» знищили бійці батальйону безпілотних систем 100 ОМБр.Про це повідомили на сторінці бригади.Прикметно, що сталося це в глибокому тилу ворога – за 25 км від лінії фронту, біля окупованого російськими військами українського міста Горлівка.Техніку знищено снайперськими скидами з дрона-«бомбера». Корегування удару здійснювали аеророзвідники Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».

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