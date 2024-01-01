Волинські воїни на Донеччині знищили дві самохідні гармати «Піон» у тилу ворога. ВІДЕО

Волинські воїни на Донеччині знищили дві самохідні гармати «Піон» у тилу ворога. ВІДЕО
Відразу дві самохідних гармати великої потужності 2С7 «Піон» знищили бійці батальйону безпілотних систем 100 ОМБр.

Про це повідомили на сторінці бригади.

Прикметно, що сталося це в глибокому тилу ворога – за 25 км від лінії фронту, біля окупованого російськими військами українського міста Горлівка.

Техніку знищено снайперськими скидами з дрона-«бомбера». Корегування удару здійснювали аеророзвідники Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».


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Теги: Волинь, війна, 100 ОМБр
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