На Рівненщині на території заводу з утилізації знайшли мертвого лева

На Рівненщині на території заводу з утилізації знайшли мертвого лева
На території Костопільського заводу з утилізації відходів Рівненської області у суботу, 26 жовтня, знайшли мертвого лева.

У поліції розпочали перевірку. Про це 27 жовтня повідомила поліція Рівненської області

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію, що на території Костопільського заводу з утилізації відходів знайшли мертвого лева. Поліцейські вже відреагували на інцидент і зазначили, що проводять перевірку щодо виявленого тіла тварини.

«За цим фактом відомості одразу внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень та одразу розпочали перевірку. Попередньо, слідчо-оперативна група встановила, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання», – йдеться у дописі.

У поліції додали, що наразі вони перевіряють документи, опитують персонал заводу та зоопарку, щоб встановити всі обставини.
На Рівненщині на території заводу з утилізації знайшли мертвого лева

Зоозахисниця Андріана Байло написала у Facebook, що у суботу в Костополі на смітнику знайшли мертвого не лише лева, а й лелеку, мавпу і труп ще однієї тварини, - пише ТСН.

Як розповіла заступниця директора Ірина Оліферу, рівненський зоопарк має багаторічний договір із Костопільським заводом про утилізацію мертвих тварин. За її словами, таким чином виготовляють кісткове борошно.

Заступниця директора уточнила, що разом із левом на завод відвезли інших мертвих тварин.

"Серед них могли бути лебідь чи лелека, але мавпи останній часом у зоопарку точно не помирали", - вказано в повідомленні.

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Теги: Рівненщина, лев, зоопарк
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